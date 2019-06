Rezort vnútra SR chce rozšíriť voľby poštou

Voliť listom nie je podľa predsedu Únie Slovákov Dušana Klima také jednoduché. Namieta byrokratické prekážky a zvýšenú obťažnosť.

Bratislava 13. júna (TASR) - Možnosť voliť poštou zo zahraničia by sa mala rozšíriť aj na voľby do Európskeho parlamentu a prezidentské voľby. Novelu volebného zákona pripravuje Ministerstvo vnútra (MV) SR, termín jej predloženia nie je známy. Únia Slovákov v zahraničí hovorí o byrokracii a komplikovanosti procesu voľby poštou.



"Keďže ide o rozsiahlu novelu a vyžaduje si vyriešiť niektoré postupy, napríklad mechanizmus na zamedzeniu dvojitého hlasovania pri voľbách do EÚ, ako aj nastavenie správnych lehôt pri voľbe prezidenta, termín na jeho predloženie do legislatívneho procesu zatiaľ nie je známy," priblížila Petra Friese z tlačového odboru rezortu vnútra.



Voliť listom nie je podľa predsedu Únie Slovákov Dušana Klima také jednoduché. Namieta byrokratické prekážky a zvýšenú obťažnosť, čo podľa neho odradilo Slovákov žijúcich v zahraničí od účasti na doterajších parlamentných voľbách.



"V prípade volieb do Národnej rady SR môžu slovenskí občania od roku 2006 voliť zo zahraničia takým spôsobom, že priamo z krajiny, kde majú trvalé bydlisko, pošlú na ústredie volieb v Bratislave listovú zásielku s volebným lístkom. Volebné podklady dostanú na vyžiadanie z Bratislavy, pričom sa voliči sami musia starať o príslušný časový harmonogram," priblížil Klimo.



Pri všetkých ostatných voľbách, ako napríklad prezidentské, eurovoľby či voľby do samospráv, musia voliči zo zahraničia pricestovať na Slovensko.



Klimo poukázal na prax v iných krajinách, kde majú občania žijúci v zahraničí možnosť voľby na zastupiteľských úradoch v krajinách, v ktorých žijú. Túto možnosť podľa jeho slov ponúka svojim voličom väčšina európskych krajín, prípadne ju kombinujú s možnosťou voliť poštou.



V súčasnosti podľa jeho slov v zahraničí pracuje, študuje alebo z iných dôvodov sa nachádza okolo 250.000 – 400.000 občanov SR s právom voliť, teda zhruba päť až desať percent celkového voličského potenciálu. Dôvod, pre ktorý sa problém podľa jeho slov nerieši, vidí v nezáujme Slovenska o svojich občanov žijúcich v zahraničí.