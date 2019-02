Rezort vnútra chce zvýšiť výsluchové dôchodky vojakov a policajtov

Ministerstvo navrhuje účinnosť zmien od 31. mája nasledujúceho roka. Chcú tak zabezpečiť valorizáciu dávok už v roku 2019.

Bratislava 4. februára (TASR) - Od budúceho roka by sa mali zvyšovať výsluhové, ale aj vdovské či invalidné dôchodky policajtov a vojakov. Nový model valorizácie dávok navrhuje Ministerstvo vnútra (MV) SR v novele zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.



"Do medzirezortného pripomienkového konania sme predložili materiál, ktorý zavádza nový model valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Zmeny sa dotknú aj invalidných, vdovských či vdoveckých výsluhových dôchodkov. Nový spôsob valorizácie je výhodnejší pre väčší počet poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia," informovala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) na sociálnej sieti.



Výška zvýšenia sa bude podľa rezortu viazať na kombináciu princípov solidarity a zásluhovosti. "Princíp zásluhovosti sa prejaví u tých poberateľov výsluhového dôchodku, ktorých služobný pomer trval viac ako 15 rokov," doplnil.



Výsluhový dôchodok sa má zvyšovať stanovenou pevnou sumou. Z predkladaných materiálov vyplýva, že táto suma sa vypočíta ako podiel dvoch percent z priemernej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu v predchádzajúcom roku vyplácania a čísla 15, čo zodpovedá dobe trvania služobného pomeru potrebnej na vznik nároku na výsluhový dôchodok. Následne sa suma vynásobí počtom rokov skutočného trvania pomeru. V tomto roku by vychádzalo zvýšenie v prípade 15-ročného pracovného pomeru o deväť eur, uviedlo ministerstvo ako príklad.



Pokiaľ ide o pozostalostné dávky z výsluhového dôchodku, budú sa zvyšovať pevnou sumou stanovenou dvoma percentami z priemernej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou v predchádzajúcom roku vyplácania.



Návrh zákona tiež dopĺňa ustanovenia o lekárskej posudkovej činnosti. "V rámci kontroly bodového ohodnotenia služobného úrazu na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia bolo umožnené vykonať aj prípadnú zmenu tohto bodového ohodnotenia," tvrdí MV. Doplnenie ustanovení zákona o lekárskej posudkovej činnosti vychádza podľa neho z potrieb aplikačnej praxe.



Ministerstvo navrhuje účinnosť zmien od 31. mája nasledujúceho roka. Chcú tak zabezpečiť valorizáciu dávok už v roku 2019.