Rezort vnútra letákmi na staniciach varuje pred obchodom s ľuďmi

Letáky ľudia nájdu na autobusových staniciach v Bratislave a Malackách, ako aj na vybraných pravidelných linkách autobusov do zahraničia, na letisko Schwechat a do Viedne.

Bratislava 13. júla (TASR) – Ministerstvo vnútra (MV) SR spustilo preventívnu kampaň "Dobré rady pred vycestovaním", ktorá varuje pred obchodovaním s ľuďmi. Ako ďalej TASR informovala Michaela Paulenová z Tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra SR, kampaň vo forme letákov odštartovalo MV v spolupráci s autobusovým dopravcom Slovak Lines.



Letáky ľudia nájdu na autobusových staniciach v Bratislave a Malackách, ako aj na vybraných pravidelných linkách autobusov do zahraničia, na letisko Schwechat a do Viedne. Cestujúci ich nájdu v stojanoch na autobusových staniciach a v autobusoch na vybraných autobusových linkách.



"Formou letákov v jednoduchom a zrozumiteľnom jazyku majú cestujúci možnosť oboznámiť sa so základnými informáciami o obchodovaní s ľuďmi, možnostiach pomoci pre obete, užitočných radách pri hľadaní práce a takisto pred vycestovaním do zahraničia,“ priblížila.



Na letákoch cestujúci nájdu tiež aktuálne kontakty na slovenské veľvyslanectvá a konzuláty v zahraničí, ako aj na Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi s číslom 0800 800 818.



Mnohé rady sú podľa Paulenovej využiteľné aj pri rekreačnom cestovaní do zahraničia. "Ich dodržiavaním je možné predísť zbytočným problémom a nekomfortným situáciám," poznamenala.



Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR zároveň začalo spolupracovať s Informačnými centrami mladých po celom Slovensku. "Poskytli sme im propagačné materiály, ktoré zrozumiteľným spôsobom a vhodnou formou upozorňujú mladých ľudí na možné riziká v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi a informujú o možnostiach pomoci, ak by sa ocitli v takejto situácii," doplnila Paulenová.