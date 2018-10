Rezort vnútra neplánuje rozšíriť možnosti voľby zo zahraničia

Iniciatíva Srdcom doma spustila kampaň za rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia začiatkom roka. Jej súčasťou je petícia, ktorú už písomne podporilo 830 ľudí a 2414 sa pripojilo online.

Bratislava 1. október (TASR) - Ministerstvo vnútra v súčasnosti nepripravuje a neplánuje novelu volebného zákona, ktorá by umožnila rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia. Nevylučuje však, že túto tému otvorí. Uviedol to rezort v reakcii na vyhlásenia iniciatívy Srdcom doma po rokovaní na ministerstve vnútra.



"Do budúcnosti nevylučujeme, že túto tému otvoríme, ale trváme na tom, že si daná problematika vyžaduje celospoločenskú diskusiu," informoval Tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



Zástupcovia iniciatívy minulý týždeň rokovali s generálnou riaditeľkou kancelárie ministra vnútra SR Janinou Bíróovou, s ktorou hovorili o potrebe zmeny volebného zákona. Podľa Samuela Zuba z iniciatívy Srdcom doma, Bíróová prisľúbila, že sa touto témou bude zaoberať a návrh jej dáva zmysel.



Iniciatíva Srdcom doma spustila kampaň za rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia začiatkom roka. Jej súčasťou je petícia, ktorú už písomne podporilo 830 ľudí a 2414 sa pripojilo online. V súčasnosti môžu Slováci, ktorí sa v čase volieb nachádzajú v zahraničí, voliť poštou. Táto možnosť sa týka len parlamentných volieb. Voliči o ňu musia vopred požiadať a poštovné platia sami.