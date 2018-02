Rezort vnútra vyzýva ľudí, aby si cestovné pasy vybavili v predstihu

S blížiacim sa koncom zimy prichádza na oddelenia dokladov tzv. pasová sezóna, ktorá trvá až do konca prázdnin.

Bratislava 3. februára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR upozorňuje, že s blížiacim sa koncom zimy prichádza na oddelenia dokladov tzv. pasová sezóna, ktorá trvá až do konca prázdnin. To znamená, že ak si cestovné doklady začnú ľudia vybavovať až cez pasovú sezónu, na oddeleniach dokladov či v klientskych centrách si počkajú oveľa dlhšie ako teraz. TASR informoval Tlačový odbor MV SR.



„Využite preto príležitosť aktuálneho pokojného predsezónneho obdobia a požiadajte o cestovný pas alebo občiansky preukaz už dnes. Vašu žiadosť naši zamestnanci vybavia v komfortnom čase. Apelujeme predovšetkým na rodiny s deťmi plánujúce zahraničnú dovolenku, na ktorú každý maloletý potrebuje vlastný pas,“ upozornil rezort vnútra.



Cestovný pas by si mal však skontrolovať každý, kto plánuje vycestovať, pretože mnohé krajiny od zahraničných návštevníkov vyžadujú, aby ich pasy mali platnosť napríklad pol roka pred odchodom z krajiny.



„Využiť pokojné obdobie na oddeleniach dokladov odporúčame aj tým, ktorí si chcú vybaviť či aktivovať občiansky preukaz, prípadne bezplatne požiadať o elektronický podpis. Pripomíname, že ak vám končí platnosť pôvodného občianskeho preukazu, o nový môžete bezplatne požiadať už 180 dní pred ukončením platnosti,“ informovalo MV SR.



O nový pas či občiansky preukaz môžu ľudia požiadať na hociktorom z 84 pracovísk dokladov na Slovensku nezávisle od miesta pobytu. Napríklad v Bratislave okrem klientskeho centra na Tomášikovej ulici sú k dispozícii ďalšie tri menšie oddelenia dokladov na Ružinovskej, Záporožskej a na ulici Schneidera-Trnavského. „Doručiť si vyhotovený občiansky preukaz môžete nechať na ktorékoľvek oddelenie, prípadne za poplatok doručiť kuriérom na akúkoľvek adresu,“ dodalo MV SR.