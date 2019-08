Rezort vnútra rieši časť komunikácie z vyšetrovania Kuciakovej vraždy

Uviedla to Petra Friese z tlačového odboru rezortu vnútra v reakcii na podnety, ktoré na policajnú inšpekciu podáva poslankyňa Veronika Remišová.

Bratislava 6. augusta (TASR) - Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (MV) SR sa zaoberá aj časťou komunikácie, ktorá bola súčasťou vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka. Pre TASR to uviedla Petra Friese z tlačového odboru rezortu vnútra v reakcii na podnety, ktoré na policajnú inšpekciu podáva poslankyňa Veronika Remišová. Analýza získaných informácií podľa Friese ukázala podozrenia o prípadnej trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru.



Friese informovala, že inšpekcia prevzala koncom júna 2019 časť komunikácie, ktorá bola súčasťou vyšetrovania Kuciakovej vraždy. "Na základe detailnej analýzy získaných informácií vyšli najavo podozrenia o prípadnej trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru," povedala pre TASR s tým, že ide o rozsiahle, časovo náročné objasňovanie, ktoré vyžaduje množstvo podrobných analýz a zabezpečenie dôkazov.



"Na základe príkazu riaditeľa úradu (Adriána Szabóa, pozn. TASR) boli na objasnenie daných podozrení vyčlenení viacerí pracovníci osobitného odboru Úradu inšpekčnej služby," uviedla Friese. Doplnila, že pracovníci budú pri objasňovaní postupovať rovnako zodpovedne "a bez ohľadu na to, na akej funkcii sú osoby, ktorých sa podozrenia týkajú, zaradené, tak ako je to vo všetkých iných prípadoch."



Remišová v utorok vyzvala Szabóa, aby začal dôkladne vyšetrovať všetky podozrenia, ktoré priniesla zverejnená komunikácia Mariana K.



Prípady, ktoré rieši inšpekcia, nie sú podľa Friese vždy zverejňované. Vedenie úradu si podľa nej cení snahu všetkých, ktorí svojimi podaniami sledujú rovnaký cieľ ako Úrad inšpekčnej služby a to, očistiť Policajný zbor od tzv. "čiernych oviec". Remišová podáva niekoľko podnetov na policajnú inšpekciu v súvislosti s prepojeniami policajtov na organizované skupiny.



Remišová tiež v utorok oznámila, že podáva podnety aj na dvoch bývalých vyšetrovateľov Štefana Jombíka a Jaroslava Barochovského. U nich podľa nej "príliš často" končili prípady súvisiace s Marianom K., ktorý je obvinený z objednávky Kuciakovej vraždy. Je tiež obžalovaný v prípade údajného falšovania zmeniek TV Markíza.