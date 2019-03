Rezort vnútra: S elektronickým OP možno získať prehľad o deliktoch

Rezort pripomenul, že predpokladom na používanie väčšiny elektronických služieb je mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s bezpečnostným osobným kódom.

Bratislava 12. marca (TASR) - Držitelia elektronického občianskeho preukazu (OP) môžu prostredníctvom e-služieb získať prehľad o správnych deliktoch a priestupkoch, ktoré sú o nich vedené. Umožňuje im to dobudovanie projektu Elektronické služby Ministerstva vnútra (MV) SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku. Informoval o tom tlačový odbor rezortu vnútra.



"Pomocou ďalšej elektronickej služby môže držiteľ elektronického OP získať štruktúrované informácie o dlžných sumách a trovách konania, ktoré mu uložila polícia, Hasičský záchranný zbor či pracoviská civilnosprávneho úseku štátnej správy," ozrejmil rezort. Doplnil, že prehľad všetkých neuhradených pohľadávok po splatnosti je dostupný aj v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu.



Rezort pripomenul, že predpokladom na používanie väčšiny elektronických služieb je mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s bezpečnostným osobným kódom (BOK). Držiteľ takéhoto preukazu môže v rámci služieb bezplatne po prihlásení požiadať o tieto informácie. Rovnako môže získať aj informácie o uložených ochranných opatreniach, ktoré o ňom vedie ministerstvo vnútra.



V rámci elektronického vybavenia pokuty či sankcie bude podľa slov ministerstva možné čoskoro elektronicky podať žiadosť o uzatvorenie dohody o splátkach, o odklad platenia či žiadosť o odpustenie dlhu.



Interné procesy rezort budoval a automatizoval v rámci vládneho programu Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa (ESO). Pripraviť prostredie na postupnú elektronickú úhradu pokút a sankcií, ako aj centrálnu evidenciu správnych deliktov a priestupkov bolo jednou z jeho súčastí.



Prvá fáza projektu prebiehala od novembra 2007 do decembra 2015 v rámci programu OPIS spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V prvej fáze získalo na budovanie projektu nenávratný príspevok 43.041.479,29 eur.



Druhá fáza prebiehala od augusta 2014 do marca 2017 v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Rezort v nej získal príspevok 3.710.472,39 eur. Projekt v druhej fáze bol administratívne a finančne ukončený 7. decembra 2018.



Dodávateľom projektu je podľa rezortu konzorcium SAP Slovensko, Ericsson Slovakia, MICROCOMP - Computersystém.