Rezort vnútra vyhlásil výberové konanie na post policajného prezidenta

Uchádzači sa môžu prihlásiť do 8. marca 2019, ozrejmila Saková.

Bratislava 5. februára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR vyhlásilo v utorok výberové konanie na post prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby MV SR. Informovala o tom ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) na sociálnej sieti.



"Uchádzači sa môžu prihlásiť do 8. marca 2019," ozrejmila Saková. Voľba bude prebiehať s novými pravidlami. Novela zákona o policajnom zbore podľa slov šéfky rezortu zavádza väčšiu transparentnosť do výberu nového policajného prezidenta a šéfa inšpekcie. Kandidátov bude posudzovať odborná komisia aj branno-bezpečnostný parlamentný výbor.



Úrad inšpekčnej služby bude podľa novely zákona pod pôsobnosťou Ministerstva vnútra (MV) SR, no jeho transparentnosť má zaručiť podľa Sakovej napríklad dvojkolová voľba šéfa úradu. Kandidátov na šéfa úradu najprv posúdi odborná komisia, prejdú aj vypočúvaním pred brannobezpečnostným výborom.



Poslanci Národnej rady (NR) SR v decembri minulého roka 80 hlasmi opätovne schválili novelu zákona o Policajnom zbore SR z dielne ministerstva vnútra, ktorá zmeny prináša.