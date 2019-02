Rezort vnútra zaregistroval novú stranu, ktorá chce ísť do eurovolieb

KDŽP vyzbierala na svoju registráciu viac ako 14.000 podpisov.

Bratislava 4. februára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR v pondelok zaregistrovalo stranu Kresťanská demokracia – Život a prosperita (KDŽP) do registra strán. Tá má ambíciu zúčastniť sa nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Opierať sa chce hodnotovo o kresťanské, národné a sociálne piliere.



Novú stranu čaká ustanovujúci snem, ktorý sa má uskutočniť v Šaštíne. "V Európskom parlamente sedí veľa šikovných právnikov, ekonómov. Slovensko by malo do Európskeho parlamentu poslať niekoho, kto nastaví zrkadlo bruselským byrokratom a pripomenie im, že Európa patrí ľuďom a nie im. Európa nemá byť inkubátorom ich ideológií, ale má sa starať o bezpečnosť a prosperitu," priblížil Dárius Hatok z KDŽP.



KDŽP vyzbierala na svoju registráciu viac ako 14.000 podpisov, čo podľa Hatoka vytvára silný mandát, aby sa k strane pripojili ľudia, ktorí chcú, aby sa na Slovensku robila politika, ktorá spojí kresťanské, národné a sociálne piliere. Zároveň je to podľa neho príležitosť pre politikov, ktorí chcú zjednocovať kresťanské sily na jednej platforme, ktorá je hodnotovo čitateľná, má záväzné body a ich presadenie bude požadovať. "Odkazovať vopred liberálnym stranám, že my nič nebudeme požadovať v tejto agende, pri KDŽP nehrozí," uviedol Hatok.



Strana plánuje osloviť všetkých, ktorí ju kontaktujú a prejavili záujem o spoluprácu.