Rezort vnútra zaregistroval stranu Doprava

Bratislava 24. januára (TASR) - Ministerstvo vnútra zaregistrovalo novú politickú stranu Doprava, ktorú založili bývalí politici SDKÚ-DS. Ustanovujúci kongres sa uskutoční 9. februára. Strana chce kandidovať do májových eurovolieb. Informoval o tom zakladateľ Ondrej Matej, ktorý bol v minulosti poslancom NRSR za SDKÚ-DS a založil Inštitút pre dopravu a hospodárstvo (IDH).



"Dnes bola do registra politických strán zapísaná strana DOPRAVA, čím sa zavŕšil proces jej vzniku. Jej vedenie vzíde z ustanovujúceho kongresu, ktorý sa bude konať v sobotu 9. februára. O dôveru občanov sa budeme prvýkrát uchádzať v máji 2019 vo voľbách do Európskeho parlamentu," uviedol Matej.



Doprava chce menej štátu v každodennom živote ľudí a firiem. Mieni presadzovať zníženie daňovo-odvodového zaťaženia aj zrušenie odvodov zamestnávateľov. Sociálne balíčky odmieta a chce viac podporovať rodiny. Bojovať s korupciou chce strana znížením prerozdeľovania verejných peňazí na minimum.



Chce predložiť voličom ponuku v podobe Nové Slovensko po roku 2020. Miesto Slovenska vidí strana v Európskej únii. Spolupracovať chce so všetkými, ktorí zdieľajú podobné názory a hodnoty. "Sme otvorení spolupráci s kýmkoľvek, kto spĺňa naše hodnotové princípy," povedal nedávno Matej. Doprava odmieta spoluprácu s komunistami a fašistami.