Rezort vnútra zatiaľ nevybral dodávateľa na nové vrtuľníky

Bratislava 13. augusta (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR stále nevybralo dodávateľa na nové vrtuľníky pre hasičov a policajtov. "Konkrétny nákup sa realizuje na základe opätovného otvárania ponúk medzi účastníkmi rámcovej dohody," uviedol pre TASR hovorca MV SR Peter Lazarov.



MV SR pred dvoma rokmi ukončilo verejné obstarávanie na dodávku dvojmotorových vrtuľníkov. Uzatvorilo rámcovú dohodu s dvoma úspešnými uchádzačmi, a to Bell Helicopter Textron Inc. a Leonardo S.p.a.



"Momentálne prebieha písomná konzultácia s oboma účastníkmi rámcovej dohody s cieľom prípravy zadania pre opätovné otváranie ponúk," informoval Lazarov. Výsledkom by mala byť "kúpna zmluva na dodanie konkrétneho počtu vrtuľníkov s účastníkom dohody, ktorý bude úspešný na základe vopred stanovených kritérií", vysvetlil Lazarov.



Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v súčasnosti neeviduje žiaden podnet ani námietky voči vrtuľníkom. Úrad v minulosti kontroloval zákazku na nákup dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov. Pri kontrole v roku 2017 nebolo identifikované žiadne porušenie zákona. "Keď ministerstvo čiastkovo otváralo súťaž, úrad evidoval tri námietky pre obstaranie konkrétnych vrtuľníkov," povedal pre TASR Zoltán Rácz z tlačového odboru ÚVO.



Ministerstvo ukončilo súťaž na dodávku dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov v júni v roku 2017. V prvej etape ministerstvo vnútra plánovalo nakúpiť päť vrtuľníkov, ktoré budú hradené z finančných prostriedkov Európskej únie a budú určené pre Hasičský a záchranný zbor, Horskú záchrannú službu a Policajný zbor.