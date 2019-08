Rezort zahraničia apeluje na dodržiavanie Ženevských dohovorov

Pred 70 rokmi bol podpísaný súhrn štyroch ženevských konvencií, ktorý zaručuje dôležité ľudské práva pre účastníkov vojenských konfliktov.

Bratislava 12. augusta (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR pri príležitosti pondelkového 70. výročia podpísania Ženevských dohovorov apeluje na všetky strany zapojené do akýchkoľvek ozbrojených konfliktov vo svete na dôsledné dodržiavanie Ženevských dohovorov. TASR o tom informoval tlačový odbor MZVaEZ SR.



Rezort diplomacie vyjadruje pripravenosť hľadať spôsoby, ako posilniť dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva, a to spoločne s príslušnými inštitúciami ostatných štátov na decembrovej medzinárodnej konferencii Červeného kríža a Červeného polmesiaca. "Výbor pre medzinárodné humanitárne právo ako poradný orgán ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí zároveň spolupracuje so Slovenským Červeným krížom pri príprave podujatia na pripomenutie si tohto zásadného míľnika medzinárodnoprávnych dejín," poznamenal rezort diplomacie.



V pondelok uplynulo 70 rokov od podpísania Ženevských dohovorov. "Tieto základné normy medzinárodného humanitárneho práva sú naďalej viac než aktuálne, keďže zaručujú ochranu obetiam ozbrojených konfliktov, či už sú to civilisti, ranení alebo chorí a upravujú zásady ochrany poskytovania humanitárnej pomoci, vzdelania či zdravotnej starostlivosti a tomu slúžiacich objektov počas ozbrojených konfliktov," uviedol rezort diplomacie. Ako ďalej doplnil, napriek tomu, že tieto pravidlá boli všeobecne prijaté medzinárodným spoločenstvom, "sme často svedkami ich flagrantného porušovania zo strany rôznych aktérov ozbrojených konfliktov".



Pred 70 rokmi bol podpísaný súhrn štyroch ženevských konvencií, ktorý zaručuje dôležité ľudské práva pre účastníkov vojenských konfliktov. Prvá medzinárodná dohoda o ochrane ranených a chorých príslušníkov armád, ktorá sa do dejín zapísala ako Ženevská konvencia, vznikla 22. augusta 1864. Ďalší dohovor - z roku 1899 - sa týka ochrany chorých, ranených a stroskotancov v námornej vojne. Tretí dohovor z roku 1929 kodifikoval zaobchádzanie s vojnovými zajatcami. Posledný, štvrtý, prijatý 12. augusta 1949, rieši všeobecnú ochranu civilného obyvateľstva pred niektorými dôsledkami vojny.



Práve 12. augusta 1949 bol podpísaný aj súhrn všetkých štyroch dohovorov. Odvtedy Ženevské dohovory prijalo všetkých 194 krajín s plnou suverenitou. Slovenská republika ich ratifikovala v roku 1993.