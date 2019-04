J. Tomaga: Návšteva premiéra SR v Bielom dome je významným míľnikom

Prečítajte si aj: Premiér Pellegrini navštívi USA, v Bielom dome ho prijme Trump

Bratislava/Washington 24. apríla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR považuje nadchádzajúcu návštevu predsedu vlády SR Petra Pellegriniho v Bielom dome za významný míľnik v slovensko-amerických vzťahoch. Pre TASR to v stredu uviedol riaditeľ Tlačového odboru MZVaEZ Juraj Tomaga.uviedol Tomaga.Predseda slovenskej vlády Peter Pellegrini absolvuje v priebehu budúceho týždňa návštevu USA, počas ktorej ho v piatok 3. mája prijme v Bielom dome americký prezident Donald Trump. Pre TASR to uviedla premiérova hovorkyňa Patrícia Macíková.konštatovala Macíková.V rámci obrannej spolupráce sa počas rokovania americký prezident a slovenský premiér dotknú i modernizácie Ozbrojených síl SR. Venovať by sa mali aj zvyšovaniu obranných výdavkov v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z členstva Slovenska v Severoatlantickej aliancii (NATO).V novembri 2013 prijal vtedajší americký prezident Barack Obama slovenského premiéra Roberta Fica, päť rokov predtým prijal prezident George W. Bush slovenského prezidenta Ivana Gašparoviča. V marci 2006 navštívil Biely dom premiér Mikuláš Dzurinda, v marci 2005 predseda NR SR Pavol Hrušovský a v apríli 2003 prezident Rudolf Schuster.