Rezort zahraničia ocenil pokojné a transparentné voľby na Ukrajine

Zo zrátania 62,48 percenta odovzdaných hlasov vyplýva, že strana ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Sluha národa získala 42,52 percenta hlasov.

Bratislava 23. júla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR ocenilo pokojný a transparentný priebeh ukrajinských parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnili v súlade s medzinárodnými štandardmi. Pre TASR to uviedol rezort diplomacie.



„Veríme vo vytvorenie novej vlády so silným demokratickým mandátom, s ktorou je SR pripravená spolupracovať na prehlbovaní dobrých susedských vzťahov a bilaterálnych kontaktov. SR kontinuálne podporuje reformný proces na Ukrajine, ktorého úspešné zvládnutie je základom pre jej európske a euroatlantické ašpirácie. Naďalej podporujeme suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc,“ komentovalo ministerstvo.



Ukrajinci podľa predsedníčky parlamentného zahraničného výboru Kataríny Cséfalvayovej (Most-Híd) vo voľbách potvrdili túžbu po zásadných spoločenských zmenách a pokračovaní cesty európskej integrácie. Konštatovala to na sociálnej sieti. Ako "zavŕšenie politického zemetrasenia v krajine" predbežné výsledky parlamentných volieb na Ukrajine vníma aj opozičný poslanec Martin Klus (SaS). Upozornil však na koncentráciu moci v rukách prezidenta Volodymyra Zelenského.



Ako v pondelok (22. 7.) informovala agentúra UNIAN, zo zrátania 62,48 percenta odovzdaných hlasov vyplýva, že strana ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Sluha národa získala 42,52 percenta hlasov. Proruskú Opozičnú platformu - Za život podporilo 13,01 percenta voličov. Strana Európska solidarita exprezidenta Petra Porošenka získala 8,52 percenta a strana Vlasť expremiérky Julije Tymošenkovej 8,02 percenta hlasov. Stranu Hlas (Holos) podporilo 6,30 percenta voličov.