Rezort zahraničia: Prijatie sýrskych sirôt je v súlade s postojom SR

Dobrovoľným príspevkom Slovenskej republiky by bolo aj prijatie desiatich sýrskych sirôt, uvedlo ministerstvo zahraničných vecí.

Bratislava 2. októbra (TASR) - Prijatie sýrskych sirôt by bolo dobrovoľným príspevkom SR a takéto riešenia Slovensko dlhodobo presadzuje. Pre TASR to uviedol šéf tlačového oddelenia rezortu diplomacie Igor Skoček. Malo podľa neho ísť o desať sirôt. Ako však zdôraznil, analýza a konzultácie, na základe ktorých vláda zaujme stanovisko, sa ešte len začali.



"Slovensko už dlhšie obdobie presadzuje efektívne riešenia v rámci migračnej krízy, keď každý členský štát prispieva k riešeniu podľa svojich možností. SR už pri vypuknutí migračnej krízy v júni 2015 ponúkla dobrovoľný príspevok na relokáciu a presídlenie po 100 osôb, ktorý sme z časti naplnili. Dobrovoľným príspevkom Slovenskej republiky by bolo aj prijatie desiatich sýrskych sirôt," povedal Skoček.



Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) cez víkend v diskusnej relácii RTVS pripustil, že Slovensko by mohlo prijať sýrske siroty, ktoré sú umiestnené v Grécku. Slovensko by sa podľa neho vedelo postarať o takéto siroty, nie však v zariadeniach pre utečencov, ale v detských domovoch. Požiadal o čas na posúdenie možností a kapacít, o veci sa chce poradiť aj so šéfom diplomacie Miroslavom Lajčákom (nominant Smeru-SD).