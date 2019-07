Rezort zahraničia:Slováci budú mať po brexite rovnaké zdravotné služby

Občanom SR legálne bývajúcim v Spojenom kráľovstve bude do konca roka 2020 poskytovaná plná zdravotná starostlivosť vo verejnom sektore, presne tak ako doteraz, tvrdí rezort zahraničných vecí.

Bratislava 22. júla (TASR) - V prípade odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) bez dohody bude Slovákom do 31. decembra 2020 garantovaná zdravotná starostlivosť tak ako doteraz. „Na poskytnutie zdravotnej starostlivosti bude môcť občan Slovenskej republiky využívať európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC), ktorý platí do 31. decembra 2020,“ informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



„Občanom SR legálne bývajúcim v Spojenom kráľovstve bude do konca roka 2020 poskytovaná plná zdravotná starostlivosť vo verejnom sektore, presne tak ako doteraz, a nebudú sa musieť komerčne poistiť,“ povedal riaditeľ tlačového odboru MZVaEZ Juraj Tomaga.



V materiáli MZVaEZ sa píše, že turista má nárok na bezodkladnú zdravotnú starostlivosť tak ako doteraz, pričom vždy predloží svoj EHIC vydaný v SR. Ten ostáva platný taktiež do 31. decembra 2020.



„Ak ste študentom – občanom SR a už študujete alebo budete študovať na britských vysokých školách alebo univerzitách, do 31. decembra 2020 naďalej môžete plne využívať EHIC,“ uvádza ministerstvo zahraničných vecí vo svojom informačnom dokumente. Formulár S1, ktorý občanovi vydá zdravotná poisťovňa na Slovensku, zabezpečí študentovi zdravotnú starostlivosť v Spojenom kráľovstve v plnom rozsahu. To isté platí pre formulár S2, teda pre plánovanú starostlivosť s predchádzajúcim súhlasom zdravotnej poisťovne. Koniec platnosti EHIC, S1 a S2 je k 31. decembru 2020.



Pracujúci a podnikatelia, ktorí odvádzajú poistné do britského zdravotného systému, majú nárok na zdravotnú starostlivosť na území Spojeného kráľovstva. „Zdravotná starostlivosť na území Spojeného kráľovstva je v tomto prípade upravená britskou národnou legislatívou. Majú plne garantované práva a nároky na využívanie zdravotnej starostlivosti podľa britských zákonov, a to v systéme verejného zdravotníctva Spojeného kráľovstva rovnako ako britskí občania,“ píše MZVaEZ.



Ministerstvo zahraničných vecí pripomína, že zákrok v zdravotníckom zariadení na území Spojeného kráľovstva odsúhlasený s formulárom S2 je platný do 31. decembra 2020.