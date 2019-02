Rezort zdravotníctva a zdravotné poisťovne chcú bojovať proti rakovine

Generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Ľubica Hlinková uviedla, že Slovensko je po Maďarsku druhou krajinou, v ktorej sa najčastejšie vyskytuje rakovina hrubého čreva.

Bratislava 28. februára (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR spoločne so štátnou a oboma súkromnými zdravotnými poisťovňami (ZP) chcú bojovať proti viacerým druhom rakoviny. Pomôcť im v tom majú skríning a preventívne prehliadky. Na tie pozývajú Slovákov už od začiatku tohto roka. Na význam jednotlivých skríningových programov poukázali vo štvrtok na tlačovej konferencii.



Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) zdôraznila, že ide o "veľmi dôležitú vec". "Každý z oslovených by mal využiť možnosť a nenechať obálku ležať doma na poličke. Pomocou skríningu sa dá onkologické ochorenie u pacienta podchytiť čo najskôr, len tak môžeme zvýšiť úspešnosť liečby a šancu na uzdravenie," mieni. Podľa jej slov je "veľmi podstatné", aby sa podarilo v programe zozbierať dostatok údajov. "Je pre nás dôležité vedieť, že pacient si doma test spravil. Ale keď sa cíti zdravý a nejde so vzorkou k lekárovi, počítame ho, ako by sa na skríningu nezúčastnil," informovala.



Od začiatku januára si 20.000 vybraných zdravotných poistencov mohlo nájsť doručenú obálku s testom na okultné krvácanie. Tá je určená ľuďom vo veku nad 50 do 75 rokov. Podľa štátneho tajomníka MZ SR a onkológa Stanislava Špánika totiž práve v tejto vekovej skupine je výskyt rakoviny hrubého čreva a konečníka najčastejší. Častejšie postihuje mužov. Špánik tiež pripomína, že o test môže požiadať aj taký poistenec, ktorý obálku nedostal. "Nič mu nebráni, aby išiel za svojím všeobecným lekárom a požiadal ho o to. Potrebujeme však vedieť, akú účasť bude mať aktuálny skríning," zdôraznil.



Generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Ľubica Hlinková uviedla, že Slovensko je po Maďarsku druhou krajinou, v ktorej sa najčastejšie vyskytuje rakovina hrubého čreva. Zdôraznila, že motiváciou všeobecných lekárov pre dospelých sa im podarilo zvýšiť počet poistencov, ktorí podstúpili test na okultné krvácanie. "Poistencom VšZP aktívne pripomíname termín nároku na preventívnu prehliadku. Jej pravidelné absolvovanie je najúčinnejším nástrojom boja s rakovinou," prízvukovala. Za VšZP vybrali do programu 12.800 poistencov.



"Cielenou informačnou kampaňou sa v spolupráci s MZ SR snažíme o to, aby sa podarilo odhaliť rakovinu, keď ešte nie je neskoro," uviedol riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v ZP Dôvera. Myslí, si, že je "veľmi dôležité", aby si poistenci uvedomovali zodpovednosť za svoje zdravie. V rámci skríningu kolorektálneho karcinómu oslovili 5400 poistencov.



Členka predstavenstva Union ZP Elena Májeková zasa pripomenula, že v poisťovni ako prví spustili vlastný skríningový program. "Najviac pozitívnych nálezov sme zaznamenali práve pri vyšetrení skrytého krvácania s stolici, a to takmer až 40 percent. Pozitívna motivácia ľudí je na zlepšovanie prevencie kľúčová, Preto poistencom posielame pripomienku a aj ich odmeňujeme za absolvovanie preventívnych prehliadok," vysvetlila. Union ZP v rámci skríningu rakoviny hrubého čreva a konečníka oslovila 1800 poistencov.



Rezort zdravotníctva taktiež poukázal na to, že od apríla plánuje spustiť skríning nádorov prsníka. Poisťovne budú oslovovať ženy vo veku 50 až 69 rokov. Šéfka rezortu zdravotníctva informovala, že mnoho žien je diagnostikovaných až v pokročilom štádiu. Až 300 žien zomrie zbytočne. Štátom garantovaný celoplošný mamografický skríning však môže podľa jej slov tento stav zlepšiť. Aktuálne je preverených 12 pracovísk, na ktoré sa ženy budú môcť obrátiť. Do konca roka 2019 by ich malo byť 30.



Od júna by mal pribudnúť aj skríning rakoviny krčka maternice, určený pre ženy vo veku 23 až 64 rokov. Cytologické stery z krčka maternice budú rovnako vyhodnocovať certifikované laboratóriá.