Rezort zdravotníctva: Brexit prinesie zdravotníkom novú povinnosť

"MZ SR vyzýva občanov SR, ktorí získali odbornú kvalifikáciu lekára, zubného lekára, farmaceuta, pôrodnej asistentky a sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska uvedenú v prílohe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odbornej spôsobilosti, aby v prípade, že niekedy v budúcnosti mienia vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, si podali žiadosť o uznanie predmetnej odbornej spôsobilosti v termíne do 29. marca 2019 na príslušný kompetentný orgán SR," uvádza v stanovisku rezort.



Ako pre TASR doplnila hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová, "po tomto termíne pre nich budú platiť pravidlá pre uznanie kvalifikácie, ako keby získali vzdelanie mimo Európskej únie (EÚ) v prípade, ak Veľká Británia opustí EÚ bez uzavretia dohody o vystúpení".



V prípade základnej odbornej kvalifikácie lekára, zubného lekára, farmaceuta, pôrodnej asistentky a sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť sa musia takéto osoby obrátiť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V prípade špecializácie lekára a zubného lekára sa budú musieť obrátiť na ministerstvo zdravotníctva.