Rezort zdravotníctva chce zjednodušiť podmienky pre jedálne

Bratislava 16. januára (TASR) - Zariadeniam spoločného stravovania by mali odpadnúť niektoré povinnosti. Navrhuje to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) predložilo novelu vyhlášky o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.



"Navrhovanou zmenou a doplnením vyhlášky nedochádza k ohrozeniu hygieny zariadení spoločného stravovania ani sa nevytvárajú riziká pre zdravotnú bezpečnosť pokrmov," ubezpečilo ministerstvo. Rušenie nadbytočných požiadaviek vychádza z analýzy, na ktorej rezort zdravotníctva spolupracoval s Ministerstvom hospodárstva SR.



Po novom by napríklad nemalo byť potrebné zriaďovať dočasné priestory na preberanie potravín počas nočného rozvozu alebo hygienické kabínky pre ženy. "Zároveň sa menia požiadavky týkajúce sa vykonávania stavebných úprav, technických úprav, vrátane maľovania v zariadení spoločného stravovania," dodal rezort.