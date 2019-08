Rezort zdravotníctva: Detenčný ústav by mal stáť do konca roka 2021

Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na približne 18 miliónov eur, priblížila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Bratislava 12. augusta (TASR) – Detenčný ústav by mal byť postavený do konca roka 2021. A to v prípade, ak do procesu nevstúpia žiadne nepredvídateľné komplikácie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



"Aktuálne je vyhlásené verejné obstarávanie na výstavbu detenčného ústavu. Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na približne 18 miliónov eur," priblížila.



Podľa rezortu ide o výrazný posun v tejto problematike, ktorá sa riešila dlhé roky. Nebezpeční, psychicky chorí zločinci a sexuálni devianti sú totiž na Slovensku umiestnení vo väzniciach alebo pod dohľadom lekárov v nemocniciach. Detenčný ústav tento stav zmení.



"Pôjde o ojedinelé zariadenie svojho druhu, ktoré bude prvé na Slovensku, je nesmierne potrebné pre systém," uzavrela Eliášová.