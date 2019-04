Rezort zdravotníctva: Nová mobilná aplikácia pomôže zachraňovať ľudí

Na snímke manuál na použitie novej mobilnej aplikácie na záchranu životov 155.sk, aplikácia dokáže lokalizovať miesto, kde sa nachádza volajúci a pre nepočujúcich ponúka možnosť zaslať núdzovú správu. V Bratislave 16. apríla 2019. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 16. apríla (TASR) – Pri zachraňovaní ľudských životov pomáha od utorka nová mobilná aplikácia 155.sk. Pripravilo ju Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR. Aplikácia dokáže lokalizovať miesto, kde sa volajúci nachádza. Pre nepočujúcich ponúka možnosť zaslať núdzovú správu. Predstavili ju v utorok na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.Aplikácia je bezplatná a funguje na celom území Slovenska.uviedla šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).Aplikáciu si možno stiahnuť do dotykového telefónu. Po jej stiahnutí je potrebné zadať telefónne číslo a potvrdiť aktivačný kód, ktorý príde v SMS správe. Aby aplikácia plnila svoj účel, je nutné povoliť prístup k GPS súradniciam, SMS správe a internetu. Rovnako je vhodné detailne vyplniť profil používateľa s údajmi o jeho zdravotnom stave. Podporuje aj možnosť volať priamo Horskú záchrannú službu. Obsahuje tiež manuál prvej pomoci či zoznam nemocníc v SR.Riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Juraj Hrehorčák vysvetlil, že pre operátorov tiesňovej linky je významným benefitom to, že aplikácia je priamo prepojená so systémom, v ktorom pracujú.povedal s tým, že vďaka takejto technológii sa k pacientom dostane adekvátna pomoc rýchlejšie a efektívnejšie.doplnila hlavná operátorka Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Ľuboslava Pekárová.Generálnym partnerom novej aplikácie je Všeobecná zdravotná poisťovňa.