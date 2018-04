Rezort zdravotníctva upravuje platby pre ambulantné pohotovosti

Na Slovensku by po novom malo byť viac ako 70 ambulantných pohotovostí pre dospelých a vyše 60 ambulantných pohotovostí pre deti a dorast v pevnej sieti.

Bratislava 2. apríla (TASR) - Ambulantné pohotovosti budú od polovice tohto roka fungovať po novom. Rezort zdravotníctva im preto upravuje systém platieb od zdravotných poisťovní (ZP).



"Úhrady od ZP budú pre ambulantné pohotovosti motivujúce," myslí si ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). Napríklad tie v pevnej sieti dostanú mesačný paušál na ambulanciu v sume vyššej ako 8000 eur, úhrada za výkon bude hradená nad rámec paušálu, píše sa v nariadení ministerstva zdravotníctva, ktoré už schválila vláda.



Rezort už začal hľadať prevádzkovateľov pre ambulantné pohotovosti v pevnej sieti, Kalavská ešte nevie povedať, aký je o to záujem. K prevádzkovaniu nových ambulantných pohotovostí sa totiž niektorí stavajú rozpačito.



Napríklad Asociácia nemocníc Slovenska (ANS), ktorá združuje vyše 70 neštátnych zdravotníckych zariadení, najprv avizovala, že sa nebude uchádzať vydanie povolenia na ich prevádzkovanie. Neskôr však uviedla, že "súkromní lekári nakoniec súhlasia s tým, aby organizátorom nových ambulantných pohotovostí boli nemocnice, no s rezortom treba ešte diskutovať o úprave niektorých podmienok".



Fungovanie lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) sa mení od leta tohto roka. Na Slovensku by po novom malo byť viac ako 70 ambulantných pohotovostí pre dospelých a vyše 60 ambulantných pohotovostí pre deti a dorast v pevnej sieti.



Od júla má vzniknúť takzvaná pevná a doplnková sieť ambulantnej pohotovosti. Pevná sieť bude cez pracovný týždeň fungovať od 14.00 do 22.00 h, v súčasnosti je LSPP otvorená do rána. Doplnková sieť bude dobrovoľná s možnosťou kratšej prevádzky.



LSPP je segment pokračovania tzv. lekára prvého kontaktu po skončení jeho ordinačných hodín. Nejde o zabezpečovanie neodkladnej starostlivosti v život ohrozujúcich a urgentných situáciách.