Rezort zdravotníctva: Platy zdravotných sestier porastú až do 16 %

Bratislava 28. septembra (TASR) – Platy slovenských zdravotných sestier v budúcom roku porastú až do výšky 16 percent. Počíta s tým návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2019, na ktorom sa dohodli ministerstvá financií (MF) a zdravotníctva (MZ). Podľa tohto návrhu by mal mať rezort k dispozícii rozpočet vo výške 5,2 miliardy eur. Financie by mali poslúžiť okrem zvýšenia platov zdravotníckeho personálu aj na rekonštrukcie, zdravotnícku techniku, skríningy či na odvrátiteľné úmrtia. Informovali o tom na tlačovej konferencii minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) a ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).



"Sestra - špecialistka bude mať zvýšenie platu až o 16 percent od 1. januára 2019. V čistom by jej na výplatnú pásku malo pribudnúť zhruba od 100 do 130 eur. Na platy zdravotníckeho personálu pôjde viac o 200 miliónov eur. V diskusii o zvyšovaní miezd mieni MZ s MF naďalej rokovať," uviedla Kalavská. Tá si podľa jej slov uvedomuje, že "veľkým problémom zdravotníctva je personálne obsadenie".



Preto sa MZ rozhodlo veľký objem finančných prostriedkov dať na zvýšenie platov v sektore zdravotníctva. "Našou prvou intenciou bolo pozrieť sa na mzdy zdravotníckych pracovníkov a tu sme našli dohodu s MF, že dôjde k najvyššiemu celoplošnému zvýšeniu miezd najmä stredného zdravotného personálu, sestier, pôrodných asistentiek a sanitárov," priblížila Kalavská. "Tu by malo dôjsť k zvýšeniu o desať percent na tarife," prisľúbila.



Snahou MZ podľa ministerky nie je len zastabilizovať personál v ústavných zariadeniach a ambulanciách, ale tiež "dohnať investičný dlh, ktorý bol v slovenských nemocniciach". Šéfka rezortu zdravotníctva chce využiť tieto kapitálové výdavky na lepšie vybavenie nemocníc, na obnovu prístrojovej techniky a tiež na obnovu a rekonštrukcie zdravotníckych zariadení.



Finančné prostriedky by sa podľa Kalavskej mali použiť aj na prevenciu odvrátiteľných úmrtí. "S týmito peniazmi budeme pracovať, aby sme mohli spustiť skríningové programy, prevenciu, aby sme zakročili v počiatočných štádiách ochorenia, keď nás to aj menej stojí a efekt liečby je oveľa vyšší," vysvetlila Kalavská. Upraviť by sa malo aj dofinancovanie ambulantných pohotovostných služieb, urgentných príjmov a záchrannej zdravotnej služby.



"Prvýkrát v histórii bude mať zdravotníctvo k dispozícii financie v sume 5,2 miliardy eur. Mám na mysli prostriedky, ktoré sú v systéme verejného zdravotníctva, zdravotné poistenie, ale aj celkové prostriedky, ktoré sú predmetom transferu do kapitoly rozpočtu ministerstva zdravotníctva," uviedol podpredseda vlády SR a minister Kažimír.



Podľa šéfa rezortu financií tak ide "o najväčší rozpočtovaný medziročný rast výdavkov pre sektor zdravotníctva medzi rokmi 2018 a 2019, to znamená, medzi rozpočtom tohto roku a plánom na budúci rok". "Rozdiel je vyše 300 miliónov eur. Plánujeme nárast výdavkov v objeme 6,2 percenta medzi rokmi 2018 a 2019," priblížil Kažimír.



MF zvyšuje aj prostriedky, ktoré majú ísť na rekonštrukciu a investície vo výške 100 miliónov eur. "Po konzultáciách sa dohodlo, že MF nahradí percento platby štátu určením pevnej sumy platby štátu za poistencov štátu, ktorá bude ustanovená zákonom o štátnom rozpočte za príslušný rozpočtový rok. Základom na určenie takejto sumy bude verifikovaná báza, overená v danom prípade pre rok 2019," uviedol podpredseda vlády. Podľa jeho slov "vychádzalo MF z jasne overených výdavkov na verejné zdravotníctvo pre rok 2017".



Návrh rozpočtu chce šéf rezortu hospodárstva predložiť vláde SR na rokovanie 10. októbra.