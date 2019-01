Rezort zdravotníctva požaduje plný počet študentov zdravotníckych škôl

Ministerstvo zdravotníctva tak reagovalo na stredajšie vyhlásenie Asociácie nemocníc Slovenska (ANS). Tá zásadne nesúhlasí s redukciou počtu žiakov.

Bratislava 16. januára (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR požaduje zachovanie maximálneho počtu miest pre študentov stredných zdravotníckych škôl. Listom ministerky zdravotníctva oslovilo v tejto veci aj všetky Vyššie územné celky (VÚC). Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.



Ministerstvo zdravotníctva tak reagovalo na stredajšie vyhlásenie Asociácie nemocníc Slovenska (ANS). Tá "zásadne nesúhlasí s redukciou počtu žiakov". Podľa Eliášovej MZ SR vníma problematiku "s plnou vážnosťou" a "robí maximum pre to, aby bolo v systéme dostatok zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých špecializáciách". "Aj preto sme si aktívne vyžiadali od jednotlivých stredných zdravotníckych škôl určenie počtu žiakov do prvého ročníka a v súčinnosti s ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, so zriaďovateľmi a Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov sa uskutočnia rokovania k prehodnoteniu určenia počtu žiakov do jednotlivých študijných odborov na stredných zdravotníckych školách už dňa 24. januára 2019," spresnila Eliášová.



Riaditeľ Kancelárie ANS Miroslav Valaštík zdôraznil, že asociácia "dlhodobo upozorňuje na nedostatok lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov, keďže situácia v zdravotníctve v dôsledku nedostatku zdravotníckeho personálu je kritická". ANS podľa Valaštíka o tejto téme opakovane rokovala práve s ministerstvom zdravotníctva. "V prípade prehlbovania nedostatku zdravotníckeho personálu v nemocniciach združených v ANS, ako sme už viackrát avizovali, bude ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti. ANS preto žiada MZ SR, aby sa zasadilo o nápravu," dodal Valaštík.