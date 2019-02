Rezort zdravotníctva pripraví zákon o lekárenskej pohotovostnej službe

Súčasná podoba lekárenskej pohotovosti je totiž podľa SLeK neefektívna. Viac ako polovica pohotovostných lekární nemá podľa komory reálne odborné opodstatnenie.

Bratislava 6. februára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce legislatívne riešiť lekárenskú pohotovostnú službu. Rozhodlo sa tak urobiť po stredajšom rokovaní so Slovenskou lekárnickou komorou (SLeK), na ktorom zástupcovia oboch strán diskutovali o riešeniach lekárenskej pohotovosti a jej fungovaní v praxi. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.



"Záver dnešného stretnutia je, že ministerstvo zdravotníctva pripraví nový návrh legislatívneho riešenia, ktorý bude spoločným riešením s pozitívnym dopadom na pacienta na základe prezentovaných skúseností z praxe," informovala.



Súčasná podoba lekárenskej pohotovosti je totiž podľa SLeK neefektívna. Viac ako polovica pohotovostných lekární nemá podľa komory reálne odborné opodstatnenie. Analýza SLeK ukázala, že návštevnosť lekárenských pohotovostí bola nízka. Až 41 percent z nich nevybavilo ani jedného pacienta, ktorý bol ošetrený na ambulantnej pohotovostnej službe (APS).



Z prieskumu SLeK vyplýva, že len desať percent pohotovostných lekární slúžilo v blízkosti APS, rozmiestnenie majú na starosti vyššie územné celky. Tiež to, že denne na Slovensku slúži v každom okrese minimálne jedna lekáreň do 22.30 h. Viac ako 90 percent z nich nevybaví v tomto čase ani piatich pacientov.



SLeK poukázala aj na to, že približne 85 percent pracovníkov takejto služby tvoria ženy, ktoré neraz musia pracovať aj do 23. h, čo môže pre ne predstavovať aj možné nebezpečenstvo spojené s kriminalitou.