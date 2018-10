Rezort zdravotníctva: Problematikou čakacích listín sa zaoberáme

Cieľom ministerstva je, aby pacienti na zákroky, respektíve na vyšetrenia čakali čo najkratšie.

Bratislava 23. októbra (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR už iniciovalo prípravu a vznik pracovnej skupiny na ministerstve, ktorá sa bude zaoberať problematikou verejných čakacích listín. Údajné podplácanie na bratislavskej neurochirurgii považuje rezort za "neprípustné". Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



"Súčasťou pracovnej skupiny na ministerstve budú okrem samotných poskytovateľov aj zdravotné poisťovne, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a takisto Národné centrum zdravotníckych informácií," priblížila Eliášová s tým, že definitívne by túto tému ministerstvo chcelo uzavrieť v priebehu budúceho roka. "Čo sa týka problematiky úplatkov, ministerstvo zdravotníctva ich považuje za neprípustné," dodala.



Podľa Eliášovej má MZ záujem, aby "sa rozšíril zoznam výkonov, kde budú jasne stanovené lehoty pre pacientov". Cieľom ministerstva je, aby pacienti na zákroky, respektíve na vyšetrenia čakali čo najkratšie. "Konsenzus všetkých zainteresovaných subjektov v tejto oblasti považujeme za nevyhnutný, preto pracujeme na špecifikovaní detailov," doplnila.



Ministerstvo tak reagovalo na poslankyňu Národnej rady SR Janu Cigánikovú (SaS), ktorá v utorok vyzvala ministerku Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby upravila vyhlášku o čakacích listinách tak, že bude len jedna verejná spoločná transparentná čakacia listina, ktorá bude pokrývať celú ústavnú zdravotnú starostlivosť.



Súčasné fungovanie je podľa opozičnej poslankyne nevyhovujúce a dáva priestor na korupciu. Cigániková tiež pripomenula, že pre kauzu čakacích listín sa rozhodla podať na Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB) trestné oznámenie. Dôvodom by mali byť údajné úplatky, ktoré lekári brali od pacientov. Podľa jej slov existovali na Neurochirurgickej klinike Nemocnice L. Dérera až tri druhy čakacích listín.