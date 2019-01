Rezort zdravotníctva:Rezidentský program pomôže zastabilizovať lekárov

Rezidentský program považujeme za účinný nástroj, ako dostať chýbajúcich odborníkov najmä do regiónov, kde sú najviac potrební, uviedol štátny tajomník MZ SR Jaroslav Ridoško.

Bratislava 16. januára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR považuje rezidentský program za "veľmi dôležitý krok" , ktorý prispeje k stabilizácii počtu všeobecných lekárov a pediatrov. Záujemcovia o rezidentské štúdium mali v pondelok (14. 1.) možnosť získať detailné informácie o tejto forme štúdia počas informačného dňa na pôde ministerstva. MZ o tom informuje na svojom webe.



"Rezidentský program považujeme za účinný nástroj, ako dostať chýbajúcich odborníkov najmä do regiónov, kde sú najviac potrební, a v budúcnosti prispieť k ešte lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti," uviedol štátny tajomník MZ SR Jaroslav Ridoško. Ministerstvo pripustilo, že nedostatok lekárov je dlhoročným problémom. Netýka sa však len Slovenska. Preto považuje rezidentské štúdium "za jeden z krokov" na zvýšenie ich počtu.



Ako bližšie uviedlo MZ, okrem všeobecného lekárstva a pediatrie bolo štúdium rozšírené aj o ďalšie špecializačné odbory, v ktorých je nedostatok špecialistov – lekárov. Tými sú neurológia, chirurgia, kardiológia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, detská psychiatria, urgentná medicína, anestéziológia a intenzívna medicína. Pre sestry sú to špecializačné odbory, ako anestéziológia a intenzívna starostlivosť, inštrumentovanie v operačnej sále či ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.



Podľa informácií MZ SR bolo od októbra 2018 do rezidentského štúdia zaradených 311 rezidentov. "Z toho do špecializačného odboru všeobecné lekárstvo 207 a do pediatrie 104," spresnilo. Ku koncu novembra rezidentské štúdium ukončilo špecializačnou skúškou spolu 104 rezidentov, z toho zo špecializačného odboru všeobecné lekárstvo 91 a z pediatrie 13.



Rezort zároveň dodal, že informačný deň pre záujemcov o rezidentské štúdium pre študentov piateho a šiesteho ročníka pre stred a východ Slovenska sa bude konať v apríli na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.