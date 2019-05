Rezort zdravotníctva robí opatrenia na zvýšenie počtu lekárov v SR

Jedným z krokov na posilnenie počtu lekárov má byť rezidentský program, ktorého cieľom je dostať chýbajúcich odborníkov najmä do regiónov.

Bratislava 20. mája (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pracuje na systematických krokoch, aby sa počet lekárov na Slovensku postupne zvyšoval. Rezort tak reagoval na vyjadrenia Asociácie súkromných lekárov, ktorá upozornila na akútny nedostatok ambulantných lekárov.



Jedným z krokov na posilnenie počtu lekárov má byť rezidentský program, ktorého cieľom je dostať chýbajúcich odborníkov najmä do regiónov. "Doteraz ho ukončilo už viac ako 100 absolventov z oblasti všeobecného lekárstva a pediatrie," uviedla hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová. Podmienky rezidentského štúdia ministerstvo podľa nej legislatívne upravilo v prospech rezidentov. "Pokiaľ ide o povinnosť pre absolventov rezidentského štúdia poskytovať zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky päť rokov, majú možnosť pracovať aj na skrátený pracovný úväzok," tvrdí Eliášová. Rezort zdravotníctva tiež znížil výšku finančnej úhrady za porušenie podmienok rezidentského štúdia.



MZ SR podľa Eliášovej pracuje aj na zlepšení podmienok na prácu lekárov, sestier a iných zdravotníckych pracovníkov. "Do nemocníc idú v posledných rokoch masívne investície. V rokoch 2017 a 2018 sa nemocnice mohli uchádzať každý rok o 70 miliónov eur a v tomto roku je táto suma ešte vyššia - spolu 100 miliónov eur z rozpočtovej kapitoly MZ SR," tvrdí Eliášová. Peniaze majú smerovať na rekonštrukcie, modernizácie či nové prístrojové vybavenie, čím sa zlepšujú aj pracovné podmienky pre zdravotníkov.



Zdravotné poisťovne podľa nej pravidelne zvyšujú platby pre ambulantný sektor. "Napríklad najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa zrušila limity pre lekárov špecialistov, zároveň pre päť špecializácií zavádza nový takzvaný kombinovaný úhradový mechanizmus. Internistom, neurológom, endokrinológom, imunoalergiológom a otorinolaryngológom ruší limity a uhradí im všetky výkony, ktoré vykážu do zdravotnej poisťovne," tvrdí Eliášová.



MZ SR spolu s ministerstvom školstva hľadá možnosti, ako podmienky na slovenskom trhu nastaviť tak, aby absolventi fakúlt neopúšťali slovenský trh práce. "Jedným z krokov na zvýšenie počtu lekárov je napríklad zvýšenie počtu novoprijatých študentov na lekárske fakulty," povedala Eliášová. Toto jednorazové zvýšenie počtu medikov je podľa nej efektívne z dlhodobého hľadiska, lebo o niekoľko rokov prinesie vyššie počty absolventov, ktorí postupne nahradia lekárov v dôchodkovom veku.



Zjednodušujú sa tiež administratívne podmienky na vstup lekárov aj sestier zo zahraničia na pracovný trh a MZ SR pracuje na definovaní minimálnej siete všeobecných lekárov aj špecialistov. "Zohľadňuje pritom mnohé faktory vrátane demografických ukazovateľov či prognóz tak, aby sieť reflektovala potreby jednotlivých častí Slovenska vrátane okresov aj na nasledujúce roky," priblížila hovorkyňa MZ SR.



Rezort zdravotníctva chce podľa Eliášovej lekárov motivovať na to, aby manažovali pacientov či znižovali čakacie lehoty na vyšetrenia. Doplnila, že ministerstvo tiež pracuje na projekte budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré budú na jednom mieste združovať všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov.