FICO: VYZÝVAM PREMIÉRA I MINISTERKU VNÚTRA K POLITICKEJ ZODPOVEDNOSTI

Správu aktualizujeme.

Bratislava 15. augusta (TASR) – Predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico vo štvrtok vyzval predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) a ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD) k politickej zodpovednosti. Fico taktiež vyzval policajného prezidenta Milana Lučanského a generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby urobili poriadok v orgánoch činných v trestnom konaní. Fico očakáva aj zvolanie branno-bezpečnostného parlamentného výboru. Žiada zistiť, do akej miery sú orgány činné v trestnom konaní pod politickým tlakom.



R. FICO ODMIETA, ŽE BY SA STRETÁVAL S MARIANOM K.

Moje stretnutia s podnikateľom Marianom K., ktoré sú spomínané v medializovanej údajnej komunikácii Mariana K. a Aleny Zs., ktorí sú obvinení z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, sa nikdy nestali. Vo štvrtok to vyhlásil predseda koaličného Smeru-SD a bývalý premiér Robert Fico. Posadnutosť proti Smeru-SD sa podľa jeho slov mení na akýsi džihád a príkladom je podľa Fica verejné zneužívanie neoverenej SMS komunikácie Mariana K.