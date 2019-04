Richter: Inšpektorát práce by sa nemusel zaoberať smrteľnými úrazmi

V minulom roku sa vážne pri výkone svojho zamestnania zranilo 69 ľudí, pričom v posledných rokoch tento počet nikdy neklesol pod stovku.

Bratislava 24. apríla (TASR) – Hoci štatistiky smrteľných pracovných úrazov už dve desaťročia postupne klesajú a vlani zaznamenali historické minimum, je 38 mŕtvych pracovníkov príliš veľký počet. Dlhodobým cieľom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR je, aby sa Národný inšpektorát práce (NIP) vôbec nemusel smrteľnými pracovnými úrazmi zaoberať. Povedal to v stredu po skončení spomienkového zhromaždenia pri príležitosti Svetového dňa prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov minister Ján Richter (Smer-SD).



"Je to stále veľmi veľa," konštatoval. Musí byť našou výzvou dosiahnuť taký cieľ, aby moji kolegovia na Národnom inšpektoráte práce nemali čo šetriť a riešiť z hľadiska pracovných úrazov. Nech sa viacej venujú nelegálnej práci a dodržiavaniu Zákonníka práce. To je moja výzva a bol by som rád, keby sme sa k nej niekedy v budúcnosti dopracovali," dodal Richter.



Slovensko vlani zaevidovalo popri rekordne nízkom počte smrteľných pracovných úrazov aj podobný vývoj v počte závažných pracovných úrazov. V minulom roku sa vážne pri výkone svojho zamestnania zranilo 69 ľudí, pričom v posledných rokoch tento počet nikdy neklesol pod stovku.



Prezident Konfederácie odborových zväzov SR Marián Magdoško upozornil na poistenie pracovných úrazov a chorôb z povolania. Toto poistenie je podľa neho značne komplikované a administratívne náročné. "Čo je najzávažnejšie, v tomto poistení úplne absentuje akákoľvek prevencia," povedal Magdoško. Vzhľadom na to, že je tento fond Sociálnej poisťovne prebytkový, chceli by odborári vyčleniť časť voľných prostriedkov práve na predchádzanie pracovným úrazom. Richter sa diskusii o takejto možnosti nebráni. "Keď tú otázku nastolia, tak ju otvoríme na tripartite, aby sa k tomu prípadne vyjadrili aj zamestnávatelia a samozrejme aj štát," povedal minister.



Podľa riaditeľa NIP Karola Habinu sa prevencia pred pracovnými úrazmi nezačína na pracovisku, ale už v školských laviciach, kde by sa mali deti naučiť zásadám bezpečného správania. "Žiadne školenie, žiadne vzdelávanie, ani inšpekcia práce, ani represia už v tomto čase nepomôže, keď má občan nevhodné návyky," povedal Habina. Minister Richter sa v tejto súvislosti pozastavil aj nad štatistikami, podľa ktorých postihne najviac pracovných úrazov pracovníkov medzi 40. a 50. rokom života. "Rutinou, podcenením situácie, alebo precenením vlastných schopností idú do zbytočného rizika," myslí si Richter. "Preto je dôležité, aby sa to, čo je presne zadefinované, dodržiavalo," dodal.