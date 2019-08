Richter navštívil tábor pre deti z Centier pre deti a rodiny

V tábore je 72 detí, z toho 39 chlapcov a 33 dievčat.

Pribylina 14. augusta (TASR) – Tábor pre deti z Centier pre deti a rodiny (CDR) v Račkovej doline neďaleko Pribyliny navštívil v stredu minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD). Podľa ministra je dôležité, aby sa prázdninové zážitky detí z detských domovov nelíšili od tých, ktoré zažívajú deti v kompletných rodinách.



„V centrách pre deti a rodinu žije 4712 detí. Ak k tomu pripočítame 281 mladých dospelých, je to takmer 5000 detí a mladých ľudí. Bol by som rád, keby sa aspoň desatina mohla takýmto spôsobom osviežiť počas prázdnin. Vždy je to však limitované možnosťami, financiami, ale aj kapacitou,“ povedal Richter. Podľa neho deti z detských domovov veľmi rady spomínajú na stretnutia a akcie, ktoré na tábore prežili, pretože sa vymykajú spod klasického rámca, ktorý počas školského roka zažívajú.



V tábore je 72 detí, z toho 39 chlapcov a 33 dievčat. „Pre deti je tábor špecifický v tom, že trávia čas aj so svojimi vychovávateľmi, s ktorými sú aj počas roka, no pri trošku iných príležitostiach. Snažíme sa ho zabezpečovať netradične, tento rok je v adrenalínovej forme. Pre deti je zabezpečených množstvo atrakcií na každý deň, napríklad splav rieky, alebo lietanie v tuneli či bobová dráha,“ priblížil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič.



Návštevu detí v tábore minister využil aj na rozhovor s pedagógmi a vychovávateľmi. „Máme za sebou prvý polrok uplatňovania nového zákona, čo sa týka vzniku multifunkčných zariadení, pretože sme zlúčili detské domovy, krízové strediská a resocializačné zariadenia do jedného celku. Dali sme podmienky a možnosť, aby sa vedela v tomto zariadení zísť celá rodina, istý čas tam pobudnúť a odísť odtiaľ kompletná. Zaujíma ma, ako to po polroku hodnotia tí, ktorí tento proces realizujú,“ uviedol.



Podľa Richtera si v minulom roku určili cieľ byť viac v kontakte s mladými ľuďmi, ktorí skončia pobyt v domovoch, krízových strediskách a jednotlivých zariadeniach. „Myslím si, že sa nám to v značnej miere darí, hoci nemáme žiadne zákonné páky a nástroje, aby sme žiadali od „absolventov“, ktorí odišli z týchto zariadení, nejakú spätnú informáciu. Skoro až 90 percent mladých dospelých, ktorí vlani odišli, komunikuje s tým svojím prostredím. Dnes o nich vieme, koľkí z nich sa zamestnali, ako žijú, prípadne kde sa ubytovali,“ načrtol minister.



Tábor organizuje pod záštitou ministra Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov v termíne od 11. do 16. augusta.