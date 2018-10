Riešením pri ÚS je predĺženie mandátu sudcov, pripustil P. Pellegrini

Budeme pozorne sledovať vývoj v Národnej rade a ak sa v parlamente nepodarí zvoliť sudcov, budeme musieť prísť s mimoriadnym opatrením, uviedol Pellegrini.

Bratislava 27. októbra (TASR) – Jedným z riešení, ako zabrániť znefunkčneniu Ústavného súdu (ÚS) SR je podľa predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) predĺženie mandátu sudcov ÚS. Pripustil to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



"Budeme pozorne sledovať vývoj v Národnej rade a ak sa v parlamente nepodarí zvoliť sudcov, budeme musieť prísť s mimoriadnym opatrením," uviedol Pellegrini. "Ak to bude nevyhnutné, budeme musieť požiadať parlament, aby zmenil funkčné obdobie sudcov tak, že budú mať mandát až do zvolenia nových," uviedol.



Zdôraznil, že ÚS ako najvyšší orgán krajiny v oblasti ústavnosti a práva nesmie ostať paralyzovaný v dôsledku nedostatočného počtu sudcov.