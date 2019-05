Rigó: V boji proti dezinformáciám treba posilniť slobodu médií

Rigó zdôraznil, že považuje za dôležité, aby sa mladá generácia viac zapájala do kultúry a kultúra viac vstupovala do života mladých.

Brusel 23. mája (TASR) - Dôraz na viac kultúry v živote mladých Európanov, lepší cezhraničný obeh európskych audiovizuálnych diel a vzdelávanie ako účinný boj proti šíreniu dezinformácií boli hlavnými bodmi štvrtkového programu Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež a šport v Bruseli. Pre TASR to uviedol štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Konrád Rigó (Most-Híd).



Po tom, ako sa v ministri v stredu, v prvý deň dvojdňového zasadnutia Rady EÚ, venovali otázkam, ako podporiť zamestnanosť mládeže, zvýšiť úlohu mladých ako šíriteľov demokracie a zlepšiť ich prístup k výučbe cudzích jazykov a ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu už od útleho detstva, štvrtkový program sa venoval trom dôležitým dokumentom - podpora tvorivosti, zlepšenie cezhraničného obehu európskych audiovizuálnych diel s dôrazom na koprodukcie a boj proti dezinformáciám a návrat dôvery v seriózne médiá.



Rigó zdôraznil, že považuje za dôležité, aby sa mladá generácia viac zapájala do kultúry a kultúra viac vstupovala do života mladých. Na otázku, ako európski ministri kultúry vnímajú prijatie smernice EÚ o copyrighte, Rigó uviedol, že viacerí z jeho rezortných kolegov signalizovali, že s tým ešte budú mať dosť veľa práce doma. "My to vnímame tak, že to, čo bolo dosiahnuté na európskej úrovni, je pre Slovensko vyhovujúce," spresnil.



Problematikou dezinformácií sa podľa Rigóa Rada ministrov zaoberala aj počas pracovného obedu. Skonštatoval, že každá členská krajina EÚ bojuje s týmto fenoménom a "každý to vníma ako obrovský problém".



"Máme rôzne návrhy riešení. Ja som hovoril o tom, že by sme sa mali zamerať na vzdelávanie ľudí, najmä mladšej generácie, aby pochopili súvislosti digitálnej éry. A posilniť slobodu tlače a médií, lebo jedine slobodné a silné médiá dokážu úspešne zápasiť s dezinformačnou problematikou," opísal situáciu.



Boj proti dezinformáciám je často spájaný s výzvami na zlepšenie mediálnej a digitálnej gramotnosti Európanov, čo podľa Rigóa platí aj pre Slovensko.



"Toto je kľúčová úloha v rámci spolupráce s tretím sektorom. Máme o to záujem, toto potrebujeme posilniť vo vzdelávaní či už mladých ľudí, alebo aj dospelých. Ako kľúčové vnímam venovať dosť financií na rozbeh takýchto projektov," vysvetlil Rigó.



Zároveň pripomenul, že takéto projekty už na Slovensku existujú a ich cieľom je filtrovať pravdivé obsahy od nepravdivých a zápasiť s dezinformáciami. "Treba to posilniť a hľadať čo najlepšie riešenie pre Slovensko," uviedol a dodal, že v snahe posilniť tieto snahy sa netreba brániť ani snahám posilniť jednotlivé kapitoly štátneho rozpočtu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)