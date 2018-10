Rigoróznu prácu A. Danka v archíve Právnickej fakulty UK nemajú

Dekan fakulty Eduard Burda, ktorý reagoval na mediálnu žiadosť o sprístupnenie tejto práce, zároveň avizoval kroky k prešetreniu tejto situácie.

Bratislava 17. októbra (TASR) – Rigoróznu prácu s názvom Verejná správa a jej charakteristické črty, obhájenú v roku 1999, vedenie Právnickej fakulty (PraF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave vo svojom archíve nenašlo. Na stredajšej tlačovej konferencii to priznal dekan fakulty Eduard Burda, ktorý reagoval na mediálnu žiadosť o sprístupnenie tejto práce. Zároveň avizoval kroky k prešetreniu tejto situácie.



"Posledná zmienka o fyzickej výpožičke spomínanej rigoróznej práce o tom, že bola vypožičaná a vrátená, bola uskutočnená 21. februára 2011 popoludní, vtedy je poslednýkrát zdokladované, že túto prácu sme mali v archíve," uviedol Burda o dokumente, ktorý vznikol o rok skôr ako rigorózna práca predsedu Národnej rady SR Andreja Danka, ktorú obhajoval na pôde Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici.



Vzniknutá situácia Burdu mrzí. "Takéto niečo by sa nemalo stávať, budeme po nej naďalej pátrať a zisťovať, čo sa tu udialo," povedal s tým, že nebude špekulovať o tom, akým spôsobom k tejto situácii prišlo. "Nariadil som opatrenie, aby sme zrevidovali a skontrolovali knižničný fond, začíname práve rigoróznymi a záverečnými prácami, ktoré nie sú v elektronickej forme," informoval.



Zároveň oznámil, že aj PraF UK už dostala žiadosť o zneprístupnenie rigoróznej práce. "Ide o prácu z roku 1988, meno žiadateľa mi nie je vôbec známe, nemyslím si preto, že by bol teda mediálne zaujímavý," poznamenal dekan PraF UK. V súvislosti s touto žiadosťou však inicioval kroky, na základe ktorých bude môcť prijať fakulta postup v podobných prípadoch v budúcnosti. "Dali sme vypracovať právnu analýzu, ktorá zohľadní túto problematiku z pohľadu autorského práva, licenčných podmienok i ochrany osobných údajov a oblasti GDPR," uviedol.



Kým táto právna analýza nebude k dispozícii, fakulta sa rozhodla v prípade žiadostí o zneprístupnenie dočasne zablokovať výpožičky príslušnej práce, urobiť z nej kópie, aby neprišlo k jej strate a následne postupovať podľa odporúčaní právnej analýzy.



Na PraF UK vyštudoval a získal titul Mgr. predseda Národnej Rady SR Andrej Danko (SNS), doktorský titul získal na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Svoju rigoróznu prácu sprístupnil len okruhu oprávnených osôb. Podľa medializovaných informácií vznikli práce s rovnakým názvom a témou. Jedna z nich v roku 1999, teda o rok skôr, na pôde PraF UK v Bratislave. Vedenie UMB vyzvalo Danka na zverejnenie jeho rigoróznej práce, ten odkázal, že dokument nie je utajený a kompetentní majú k nemu prístup. Podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) podala v utorok (16. 10.) na Generálnej prokuratúre SR v súvislosti s Dankovou rigoróznou prácou podnet z dôvodu podozrenia z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Danko jej krok nekomentoval. Už skôr oznámil, že v prípade spochybňovania jeho právnického vzdelania a titulu nevylučuje postup v trestnoprávnej rovine.