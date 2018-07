Riziko alergie môže odhaliť pediater už pri prvej návšteve dieťaťa

Každé tretie dieťa vo veku do 15 rokov trpí nejakou formou alergie. Pre porovnanie, pred sto rokmi sa o alergii hovorilo len v prípade jedného zo 100 ľudí.

Bratislava 8. júla (TASR) - Alergia je porucha, počas ktorej imunitný systém reaguje prehnane na inak neškodnú látku, vyhodnotí ju ako rizikovú a spustí obrannú reakciu. Slovenská pediatrická spoločnosť v spolupráci s iniciatívou Prvých tisíc dní pri príležitosti Svetového dňa alergií, ktorý pripadá na nedeľu, upozorňuje, že alergie môžu viesť k závažným akútnym i chronickým zdravotným problémom. Avšak riziko alergií u najmenších detí je možné diagnostikovať už počas prvých mesiacov života.



Každé tretie dieťa vo veku do 15 rokov trpí nejakou formou alergie. Pre porovnanie, pred sto rokmi sa o alergii hovorilo len v prípade jedného zo 100 ľudí. "Na Slovensku máme viac než 1,02 milióna ľudí, ktorí s alergiou navštívili lekára, čiže ide o každého piateho Slováka," uviedol hovorca Národného centra zdravotníckych informácií Boris Chmel.



Rodinná anamnéza je v prípade alergií pomerne jasne preukázateľná. Ak sú obidvaja rodičia alergici, je 50 – 90-percentná pravdepodobnosť, že alergikom bude aj ich dieťa. Ak je alergikom jeden z rodičov, predpoklad výskytu alergie u dieťaťa je 40 – 70 percent. Aj deti rodičov bez alergie majú pravdepodobnosť päť až 25 percent, že budú alergikmi. Ak je aspoň jeden z rodičov alergikom, mali by to rodičia povedať svojmu pediatrovi už pri prvej návšteve novorodenca. "Pediater má okrem svojej odbornej erudície i dotazníkové nástroje, napr. test pozitívnej alergologickej anamnézy pre identifikáciu rizikových faktorov pre výskyt alergie, ktorý môže využiť už pri prvých kontaktoch s dieťaťom," informoval predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti a spolupracovník iniciatívy Prvých tisíc dní Milan Kuchta. Ako doplnil, vďaka tomuto testu sa dá odhadnúť, aké sú riziká a rodinné predpoklady vývoja alergie u konkrétneho dieťaťa. "Včasné identifikovanie rizikových faktorov je dôležitým kľúčom k úspechu v boji proti alergii," dodal.