Rizikové skupiny pacientov by mali absolvovať preventívnu kolonoskopiu

Vyšetrenie zo stolice odhalí prítomnosť nádoru hrubého čreva a konečníka od jeho najranejších štádií alebo väčšie polypy, čo sú predrakovinové nezhubné výrastky čreva.

Bratislava 14. marca (TASR) - Rizikové skupiny, najmä pokrvní príbuzní pacientov s rakovinou hrubého čreva, by nemali čakať na výsledok testu zo stolice, ale mali by absolvovať priamo preventívnu kolonoskopiu. Na tlačovej konferencii na to upozornila Slovenská gastroenterologická spoločnosť (SGS). Prevencia dokáže zabrániť vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka odhalením už predrakovinových štádií.



"Kolorektálny karcinóm je totiž rakovina, ktorej sa dá pomocou preventívnych opatrení vyhnúť takmer na 100 percent. Na nádorové ochorenia čriev by sa pri pravidelných preventívnych vyšetreniach nemuselo vôbec umierať," hovorí Rudolf Hrčka, primár endoskopického oddelenia Gastroenterologickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava.



Vyšetrenie zo stolice odhalí prítomnosť nádoru hrubého čreva a konečníka od jeho najranejších štádií alebo väčšie polypy, čo sú predrakovinové nezhubné výrastky čreva. Tento skríning populácie vo veku nad 50 rokov má zachytiť rakovinu v čo najskoršom štádiu, keď sa dá nález ešte bezpečne odstrániť. Tým je možné zlepšiť prognózy vyliečenia a znížiť počty zbytočných úmrtí. Kolonoskopia je oveľa presnejšia, odhalí aj veľmi malé niekoľkomilimetrové polypy, ktoré dokáže hneď odstrániť a predísť tak vzniku veľkých polypov a rakoviny.



"Prvostupňovým príbuzným pacientov s rakovinou hrubého čreva a konečníka odporúčame absolvovať kolonoskopiu medzi 40. a najneskôr 45. rokom života, ale aj skôr, a to vo veku o desať rokov nižšom, ako bol diagnostikovaný príbuzný s rakovinou hrubého čreva," hovorí vedecký sekretár SGS, profesor Tibor Hlavatý. "Ak sa však v pokrvnej rodine človeka vyskytuje kolorektálny karcinóm aj u viacerých príbuzných, je pravdepodobné, že ide o dedičné formy karcinómu. Vtedy je potrebné navštíviť špecializované pracovisko lekárskej genetiky a v spolupráci s gastroenterológom pripraviť individuálny plán preventívnych vyšetrení," dodáva. Obvykle sa podľa neho začína oveľa skôr, a to už od veku 20 až 30 rokov. Popri kolonoskopii sa často ordinujú aj ďalšie preventívne vyšetrenia.



Pokrvní príbuzní osoby, u ktorej boli diagnostikované kolorektálny karcinóm alebo črevné polypy, sú ohrození jednoznačne vyšším rizikom ochorenia než zvyšok populácie. Na Slovensku tvorí túto veľkú skupinu asi desať percent populácie. Odporúčajú sa u nej prísnejšie preventívne prehliadky.



"Kolorektálny karcinóm vzniká vo väčšine prípadov transformáciou z polypu sliznice konečníka alebo hrubého čreva. Trvá niekoľko rokov, kým sa polyp premení na zhubný nádor, a preto môžu byť pri kolonoskopii včas uskutočnené účinné opatrenia. Napríklad endoskopické odstránenie polypov," hovorí primár gastroenterologického oddelenia Národného onkologického ústavu Boris Pekárek.



"Drobné a malé polypy sú endoskopicky odstraňované studenou slučkou, čo zvyšuje pravdepodobnosť ich úplného odstránenia pri minimálnych rizikách výkonu. Väčšie polypy sa odstraňujú najčastejšie slučkou s pomocou elektrochirurgickej jednotky," dodáva. Dnes už je však možné odstrániť aj veľmi veľké polypy a malé nádory endoskopicky, teda bez nutnosti operácie. Pri veľkých polypoch, polypoch s ťažkým prístupom alebo pri podozrivom náleze pokročilého nádoru je podľa Pekáreka vhodné, keď kolonoskopista odošle pacienta do špecializovaného centra, kde sa posúdi vhodnosť endoskopického alebo chirurgického odstránenia nádoru.