R.Javorčík: NATO je pripravené na prijatie Macedónska do svojich radov

Brusel 30. januára (TASR) - Ratifikáciou dohody z Prespy, na základe ktorej sa Macedónsko premenuje na Republiku Severné Macedónsko, bola splnená "posledná a jediná podmienka" pre vstup tejto západobalkánskej krajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO). Pre TASR to v utorok uviedol veľvyslanec SR pri NATO Radovan Javorčík.



"Je to historické rozhodnutie, keď krajina, ktorá si vybrala svoju budúcnosť v transatlantických štruktúrach a v EÚ, bola schopná vyriešiť otázku svojho názvu s Gréckom. Na oboch stranách išlo o veľký kompromis," konštatoval Javorčík.



Podľa neho má NATO svoje prístupové procesy jasne a jednoducho stanovené. Aliancia je pripravená "v krátkom čase" podpísať prístupový protokol a následne začať jeho ratifikáciu protokolu. "Parlamenty (členských krajín) majú svoje procedúry, tak nemožno hovoriť o tom, kedy Severné Macedónsko vstúpi do NATO. Ale čo sa týka Aliancie máme jasne stanovenú cestu, ako sa krajina technicky stane jej členom. Všetko je pripravené, všetky rozhovory o členstve a podmienkach členstva boli uskutočnené, takže na aliančnej stránke sme v poriadku," vysvetlil Javorčík.



Zároveň vyjadril nádej, že grécko-macedónska politická dohoda pomôže vláde v Skopje aj pri odblokovaní prístupového procesu do EÚ. Rozhodnutie má priniesť júnový summit EÚ v Bruseli.



Javorčík spresnil, že Macedónsko splnilo potrebné politické požiadavky a na vstup do NATO je pripravené aj po vojenskej a obrannej stránke, lebo bez toho by nedostalo pozvánku na členstvo. "Každá krajina je pripravená do tej miery, ako môže na nejaké minimálne štandardy a plná inkorporácia do vojenských štruktúr trvá nejakú dobu, až po samotnom vstupe do Aliancie," zdôraznil.