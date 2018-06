Rodičia,žiadajúci slovenské triedy v Rohovciach,ocenili záujem preméra

Rodičia chcú, aby sa ich deti mohli vzdelávať vo svojom rodnom jazyku, priblížila Beáta Obradovičová za Iniciatívu BKZ.

Rohovce 19. júna (TASR) – Rodičia detí, ktorí žiadali zriadenie slovenských tried v základnej škole v Rohovciach, ocenili, že si ich problém všimol aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Veria, že si obec uvedomí nevyhnutnosť zriadiť v Rohovciach slovenské triedy.



Rodičia chcú, aby sa ich deti mohli vzdelávať vo svojom rodnom jazyku, priblížila Beáta Obradovičová za Iniciatívu BKZ. Podporujú ju rodičia z Rohoviec, Trnávky, Báču, Blatnej na Ostrove, Kyselice, Macova a Horného Baru.



Predseda vlády SR sa v piatok (15.6.) vyjadril, že nebude nikdy tolerovať situácie, aká nastala aj v obci Rohovce, kde obecné zastupiteľstvo odmietlo zriadiť slovenské triedy v základnej škole.



Pellegrini poznamenal, že vláda si je vedomá menšín na Slovensku, ktoré sa potrebujú vzdelávať vo svojom rodnom jazyku. "Platí konsenzus, že na územiach, kde naše menšiny žijú, bude musieť byť zachovaná taká sieť školstva a škôl, aby bola zachovaná možnosť vzdelávať sa v ich materinskom jazyku. Na druhej strane ale nebudem nikdy tolerovať a nebudem ako predseda vlády súhlasiť, aby sme sa dostali do situácie, akej sme boli svedkom pred niekoľkými týždňami, keď zase slovenským deťom nebolo umožnené, respektíve škola nemienila otvoriť školu pre deti, aby sa mohli vzdelávať v slovenskom jazyku," dodal. Považuje to za neférové.



"Tak ako Slovensko garantuje všetkým našim menšinám ich možnosť vzdelávať sa v ich jazyku, na druhej strane na celom území Slovenskej republiky musí byť garantované, že ak sa Slovák chce vzdelávať v slovenčine, má na to plné právo a štát to musí zabezpečiť," zhrnul Pellegrini.



Premiér zdôraznil aj systém decentralizácie, resp. že všetky obce (či mestá) sú zodpovedné za svoje vlastníctvo, akým sú i školy, preto by obyvatelia mali vyvíjať tlak na starostov, aby sa realizovali zmeny.



Zasadnutie obecného zastupiteľstva v kultúrnom dome koncom mája nevyhovelo petícii rodičov a zamietlo zriadenie slovenských tried v základnej škole v Rohovciach. Súčasne dalo odporúčanie, v prípade záujmu zo strany rodičov, sa školou zaoberať ďalšiemu, novozvolenému zastupiteľstvu.