RODIČIA, POZOR: Dojčatá a malé deti nevedia vyjadriť pocit smädu

Odborníčka upozornila na to, že staršie deti zasa často v zápale hry smäd potláčajú.

Bratislava 12. júna (TASR) – Dojčatá či malé deti nevedia vyjadriť pocit smädu. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorý pripomína, že najvhodnejším nápojom pre deti je voda. "Na spestrenie pitného režimu im možno ponúknuť nesladený bylinkový či ovocný čaj alebo nesýtenú minerálnu vodu. Dôležité je, aby mali zdravé nápoje k dispozícii počas celého dňa," zdôraznila vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností ÚVZ SR Jana Hamade.



Odborníčka upozornila na to, že staršie deti zasa často v zápale hry smäd potláčajú. "Preto je nevyhnutné vytvoriť doma i v školách a v zariadeniach pre deti a mládež podmienky na to, aby mali tekutiny k dispozícii počas celého dňa. Striktne určiť, kedy musí dieťa piť, však prakticky nie je možné. Príjem tekutín závisí od mnohých faktorov, napríklad od telesnej konštitúcie, podnebia, ročného obdobia, fyzickej či psychickej aktivity," priblížila.



Voda môže byť podľa Hamade ochutená citrónom či bylinkami, pre spestrenie pitného režimu možno jednorazovo denne ponúknuť deťom aj nesladený ovocný či bylinkový čaj, alebo nesýtenú minerálnu vodu. Silne mineralizované vody sýtené oxidom uhličitým, všetky sladené nápoje, nápoje s umelými sladidlami či obsahom chinínu alebo kofeínu sú nevhodné.



Množstvo vody, ktoré detský organizmus potrebuje, závisí aj od veku a hmotnosti. U novorodenca sa pohybuje od 60 do 100 mililitrov na kilogram hmotnosti, u batoľaťa 120 mililitrov na kilogram. U dieťaťa v predškolskom veku je to 100 mililitrov na kilogram, v školskom veku 70 mililitrov na kilogram. Neskôr sa odporúča za 24 hodín vypiť približne 50 mililitrov na kilogram hmotnosti.



Hamade tiež poukázala na to, že v posledných rokoch si mnohí tínedžeri obľúbili energetické nápoje. Varuje však, že práve tie obsahujú psychostimulačné látky, ako napríklad kofeín, taurín, guaranu, karnitín a inozitol. Kofeín má na organizmus mladého človeka mnoho nežiaducich účinkov, dokáže extrémne stimulovať centrálny nervový i kardiovaskulárny systém, má výrazný močopudný účinok.



Dôsledkom pravidelnej konzumácie energetických nápojov môže byť nespavosť, búšenie srdca, prípadne zvýšenie najmä systolického krvného tlaku. Konzumácia taurínu zasa môže spôsobovať hnačku, útlm centrálneho mozgového systému alebo poruchy krátkodobej pamäte. Podobné nežiaduce účinky majú i guarana a inozitol. "Viaceré štúdie dali pitie energetických nápojov do súvislosti s častými bolesťami hlavy, žalúdka, či celkovou podráždenosťou a únavou," uzavrela odborníčka.