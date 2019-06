Rodinní lekári: Musíme pracovať na ľudských vzťahoch s pacientmi

Rozvíjanie otvorených vzťahov a venovanie viac času pacientom pomáha podľa lekárov zvyšovať kvalitu prevencie a starostlivosti.

Bratislava 29. júna (TASR) - Rodinní lekári musia pracovať na ľudských a osobných celoživotných vzťahoch so svojimi pacientmi. Zhodnotili to na záver 24. Konferencie Wonca Európa, ktorá v sobotu vyvrcholila v Bratislave. Na podujatí sa stretlo takmer 2000 všeobecných praktických a rodinných lekárov. Hlavnou témou stretnutia odborníkov z celého sveta bolo spojenie všeobecného lekárstva a ľudskej stránky medicíny.



Rozvíjanie otvorených vzťahov a venovanie viac času pacientom pomáha podľa lekárov zvyšovať kvalitu prevencie a starostlivosti. "Ako rodinní lekári sa stávame súčasťou intímneho života rodín, ktorým poskytuje starostlivosť. V každej interakcii s našimi pacientmi je istý citový prvok - smútok, radosť, hnev, odmietnutie, frustrácia, akceptácia, nádej alebo údiv. Tieto pocity často potlačíme v bežnom fungovaní počas našich rušných dní. Občas sa nás ale niečo hlboko dotkne a sme nútení zakúsiť realitu života a stratu," priblížil prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Peter Makara.



Účastníci konferencie tiež zhodnotili, že v praxi trávia čoraz viac času pred počítačom. "V dôsledku rôznych stratégií, potreby zaznamenať a uchovať informácie dostupné pre viacero strán a prechodom na digitalizovaný reporting sa stalo, že sa práca rodinných lekárov do značnej miery točí okolo obrazoviek, skôr než na strane pacienta," skonštatovali.



Zhodli sa tiež v tom, že aj keď sú zdravotné systémy krajín sveta rozmanité, spája ich spoločný záujem, ktorým je kvalitná starostlivosť o pacienta. Konferencia podľa Makaru zviditeľňuje Slovensko vo svete. Ponúkla tiež interaktívne diskusie medzi organizáciami zastupujúcimi slovenského pacienta a jej účastníkmi. Delegáti konferencie mali príležitosť navštíviť aj ambulancie slovenských všeobecných lekárov a zoznámiť sa bližšie so systémom primárnej starostlivosti na Slovensku. "Stretnutie kolegov - lekárov, reprezentantov z mnohých krajín sveta je nielen odborne, ale aj ľudsky výnimočným zážitkom," dodal Makara.



Záštitu nad konferenciou prebrali ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity Peter Šimko, primátor mesta Bratislavy Matúš Vallo, zástupkyňa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku Darina Sedláková a prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti Ján Breza.