Rodné čísla môžu byť minulosťou. Rezort navrhuje nový identifikátor

Bezpečnú identifikáciu chce ministerstvo riešiť sústavou základných identifikátorov, ktoré budú tvoriť utajeným postupom.

Bratislava 8. júna (TASR) - Identifikátory fyzických osôb by mohli postupne nahradiť rodné číslo ako trvalý identifikačný údaj v informačných systémoch štátnej správy. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorý zapracúva pripomienky do návrhu nového zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby.



"Rodné číslo požiadavkám dnešných informačných systémov už nepostačuje. Jedným z dôvodov je chybovosť pri jeho prideľovaní a následné neželané duplicity, ktoré spôsobujú v reálnom živote problém najmä občanovi," priblížil rezort vnútra. Doplnil, že dôvodom je aj možnosť zneužitia osobných údajov, ktoré rodné číslo obsahuje, napríklad vek a pohlavie nositeľa. Pri hromadnom spracovaní to môže podľa rezortu poskytnúť určitým subjektom informácie s komerčným využitím.



Bezpečnú identifikáciu chce preto ministerstvo riešiť sústavou základných identifikátorov, ktoré budú tvoriť utajeným postupom, nebudú dostupné pre používateľa a budú slúžiť len na identifikáciu fyzickej osoby pri výmene údajov v informačných systémoch.



"Zo základného identifikátora sa transformáciou zdrojovej a špecifickej časti vytvoria identifikátory pre výmenu identifikácie v rôznych sektoroch. Jedným z nich je bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby, jedinečný pre každú fyzickú osobu, druhým sektorový identifikátor, pod ktorým budú príslušné informačné systémy evidovať fyzické osoby," vysvetlil rezort.



MV tiež plánuje viesť register identifikátorov, ktorý bude súčasťou Informačného systému identifikátora fyzických osôb. "Identifikátory umožnia presnú identifikáciu občana vo všetkých informačných systémoch verejnej správy a tiež plynulú komunikáciu medzi systémami," dodal rezort s tým, že sa tak skvalitnia informácie verejnej správy.



Ministerstvo skonštatovalo, že identifikátor fyzickej osoby bude potrebné premietnuť do množstva zákonov určujúcich za identifikátor rodné číslo, číslo sociálneho zabezpečenia a podobne. Berie preto do úvahy prechodné obdobie, v ktorom sa budú používať súbežne s rodným číslom. Na základe skúseností iných štátov odhaduje toto obdobie na desať rokov.



Rezort navrhuje účinnosť zákona od 1. apríla 2020, naplno by sa mala nová sústava identifikátorov využívať v našom právnom poriadku v roku 2030.