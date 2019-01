Rok 2018 bol pre zdravotných klaunov rekordným

2079 zdravotných klauniád predstavovali návštevy hospitalizovaných detí na 83 detských oddeleniach v 53 nemocniciach po celom Slovensku, uviedla výkonná riaditeľka združenia Červený nos Zuzana Ambro.

Bratislava 20. januára (TASR) - V roku 2018 zrealizovali profesionálni zdravotní klauni rekordný počet návštev pacientov v 15-ročnej histórii občianskeho združenia (OZ) Červený nos Clowndoctors. Konalo sa rekordných 2799 klauniád, čo je o 243 viac ako v roku 2017. Zároveň klauni spustili nový program pre seniorov pod názvom Varieté a do zoznamu navštevovaných nemocníc pribudli dve ďalšie. TASR o tom informovala Martina Dobšinská Novomestská z OZ Červený nos Clowndoctors.



"2079 zdravotných klauniád predstavovali návštevy hospitalizovaných detí na 83 detských oddeleniach v 53 nemocniciach po celom Slovensku," uviedla výkonná riaditeľka združenia Zuzana Ambro. "Zoznam nami navštevovaných nemocníc sme rozšírili o nemocnicu v Myjave a vo Veľkom Krtíši, ale napríklad aj o chirurgické oddelenie košickej detskej fakultnej nemocnice (DFN). V decembri 2018 sme tiež rozbehli ambulantné klauniády v čakárňach odborných ambulancií v DFN Košice," dodala.



V rámci špeciálneho programu N.O.S. - Na operačnú sálu, v ktorom zdravotný klaun sprevádza počas celého dopoludnia deti na operáciu, urobilo združenie 212 klauniád, čo je taktiež doterajší rekord. Program sa realizuje na chirurgiách v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave a v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica.



Dvojica profesionálnych zdravotných klaunov zavítala v roku 2018 46-krát s programom Prezuvky do domácností s nevyliečiteľne chorým dieťaťom v paliatívnej či intenzívnej domácej starostlivosti.



S programom Fidlikára putovali klauni po celom Slovensku 59-krát do špeciálnych škôl za autistickými deťmi a deťmi s kombinovaným postihnutím.



OZ Červený nos Clowndoctors pripravilo počas roka desaťkrát celotýždňový program Cirkus Paciento, počas ktorého sa deti na psychiatrických oddeleniach, onkologických oddeleniach či v liečebných domoch učia klaunovské zručnosti, aby sa stali hviezdami na záverečnom vystúpení.



Združenie stále hľadá nových klaunov do svojho tímu. Viac informácií o zdravotných klaunoch či plán klauniád sa dá nájsť na webstránke cervenynos.sk.