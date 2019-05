Rok 2018 priniesol v RTVS vyše 1400 hodín správ

Z publicistických programov sa divácky najväčšiemu záujmu teší nedeľná politická diskusná relácia O 5 minút 12, ktorú si každý týždeň pozrelo v priemere 271.000 divákov.

Bratislava 20. mája (TASR) – Okrem viac ako 1400 hodín aktuálneho spravodajstva odvysielala v roku 2018 RTVS v rámci svojich televíznych služieb viac ako 3000 hodín programov orientovaných na konkrétne oblasti záujmu, v prvom rade týkajúcich sa spoločnosti, životného štýlu, športu, regiónov, vedomostí a zručností, takisto oblasti hobby a národností. Vyplýva to z výročnej správy RTVS za rok 2018, ktorú v pondelok prerokovala Rada RTVS.



Správa konštatuje, že televízne spravodajstvo RTVS sa z pohľadu sledovanosti v roku 2018 udržalo na minuloročnej úrovni, niektoré relácie zaznamenali významnejší nárast diváckeho záujmu. Autori poukazujú na to, že hlavnú spravodajskú reláciu Správy RTVS o 19.00 h si pozrelo denne v priemere 290.000 divákov s podielom na trhu 16,3 percenta, čo je po minuloročnom rekordnom výkone druhý najlepší výsledok sledovanosti za posledných desať rokov. "Z publicistických programov sa divácky najväčšiemu záujmu teší nedeľná politická diskusná relácia O 5 minút 12, ktorú si každý týždeň pozrelo v priemere 271.000 divákov, druhou najsledovanejšou je Občan za dverami s priemernou sledovanosťou 248.000 divákov,“ dodávajú.



Zo zábavných programov dominovala druhá séria Zem spieva, ktorá dosiahla priemernú sledovanosť 454.000 divákov. V roku 2018 RTVS odvysielala 1157 hodín športových prenosov (v porovnaní s rokom 2017 o 420 hodín viac), väčšinu na Dvojke (1039 hodín). „Pri viac ako sedempercentnom podiele športu na vysielacej ploche mal šport desaťpercentný podiel na celkových ratingoch RTVS,“ konštatujú predkladatelia výročnej správy.



RTVS zaznamenala progres aj v segmente zameranom na detského diváka, na oboch televíznych programoch v roku 2018 odvysielala 1431 hodín programov pre deti a mládež, z toho 45 percent (645 hodín) bola vlastná výroba. „Deti, ktoré sledovali televíziu, odpozerali na Jednotke v roku 2018 priemerne 58 minút denne, čo je najlepší výsledok za posledných 12 rokov, na Dvojke to bolo 43 minút, v tomto prípade ide o rekord v ére peoplemetrového merania,“ uviedla RTVS vo výročnej bilancii.



V prípade rozhlasového vysielania informuje, že týždenne si niektoré zo šiestich v prieskumoch monitorovaných rádií RTVS zapne viac ako 1,8 milióna poslucháčov, denne je to vyššie milióna poslucháčov. „Ranný moderovaný blok je počas víkendov najpočúvanejším ranným vysielaním rozhlasových staníc vysielajúcich počas víkendu medzi 6.00 až 9.00 h, kumulovane vykazuje až 390.000 poslucháčov vo veku 14 až 79 rokov,“ upozorňujú predkladatelia správy. Pripomínajú takisto, že v roku 2018 sa do éteru Rádia Slovensko vrátila najznámejšia rozhlasová značka na Slovensku – Pozor zákruta.



„Všetky programové veci, ktoré sme sľúbili, sme dokázali splniť, okrem akcelerácie existujúcich aktivít sme znovu dokázali rozbehnúť veci, ktoré neboli v nedávnej minulosti prioritné,“ uviedol pri hodnotení televíznej i rozhlasovej programovej služby generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Šéf RTVS zdôraznil, že programové priority sa podarilo splniť i pri dosiahnutí kladného hospodárskeho výsledku.



Prebytkové hospodárenie za rok 2018, o ktorom informovali členov rady na aprílovom zasadnutí, ocenil aj podpredseda Rady RTVS Martin Kákoš. „Vytvára predpoklady na rozvojovú činnosť RTVS, verím preto, že sa toto východisko prejaví aj vo výsledku, ktorý budeme hodnotiť pri výročnej správe za rok 2019,“ podotkol.



Za rok 2018 vykázal RTVS kladný hospodársky výsledok, podľa účtovnej uzávierky dosiahol zisk po zdanení 142.974,81 eura. Časť prebytku vo výške 7148,74 eura (päť percent zisku) bude podľa uznesenia členov rady presunutá do rezervného fondu, zvyšok vo výške 135.826,07 eura sa použije na zníženie straty z minulých rokov, kumulovaná strata RTVS z minulých období sa tak zníži na sumu 34.605.744,93 eura.