ROK PO VRAŽDE KUCIAKA: Nezabudneme, odkazujú tisíce ľudí z námestí

Banská Bystrica

Na snímke verejné zhromaždenie Za slušné Slovensko, ktoré sa konalo pri príležitosti prvého výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Námestí SNP v Banskej Bystrici vo štvrtok 21. februára 2019. Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 21. februára (TASR) – Nezabudneme a neodchádzame sa vo štvrtok podvečer nieslo centrom Bratislavy. Tisíce ľudí si na Námestie SNP totiž prišli pripomenúť rok od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Dav volal po nezávislom vyšetrení vraždy a odstúpení predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS), špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika či úplnom odchode bývalého premiéra a šéfa Smeru-SD Roberta Fica. Predsedovi Mosta-Híd Bélovi Bugárovi ľudia vyčítali, že drží súčasnú vládnu koalíciu a otáča sa im chrbtom.povedal pre TASR Juraj Šeliga z iniciatívy Za slušné Slovensko. Ako tvrdí, ľudia na námestie v Bratislave aj v iných mestách prišli preto, aby ukázali, že verejnosť stále volá po slušnej a spravodlivej krajine. Predstavitelia iniciatívy naďalej žiadajú nezávislé vyšetrenie vraždy Kuciaka a Kušnírovej. Chcú poznať mená objednávateľov vraždy a zároveň odmietajú politické zásahy do vyšetrovania. Rovnako požadujú dôveryhodnú vládu.Ľuďom na Námestí SNP sa prišiel prihovoriť a poďakovať aj Kuciakov otec Jozef. Za rok od vraždy sa toho podľa neho udialo na Slovensku veľa. Poukázal na súčasných vládnych politikov. Najsmutnejšie podľa neho je, že sa po roku ukázalo sledovanie jeho syna Jána zo strany bývalých príslušníkov Slovenskej informačnej služby, ale aj to, že bol lustrovaný v policajných databázach.vyhlásil neskôr pre médiá.Na pódiu sa pred davom vystriedali herci, zástupcovia cirkví a mimovládnych organizácií, hudobníci i nespokojní farmári, ktorí protestujú tento týždeň v Bratislave. Prihovorili sa aj zástupcovia médií. Verejné zhromaždenia pri príležitosti prvého výročia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zorganizovala iniciatíva Za slušné Slovensko okrem Bratislavy aj v 35 ďalších slovenských mestách, rovnako aj na 22 miestach v zahraničí.Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Dvojicu mladých ľudí zavraždili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 milimetrov. Za vraždu zaplatil objednávateľ minimálne 70.000 eur. Obvinené sú zatiaľ štyri osoby – Alena Zs., ktorá mala za objednávku Kuciakovej vraždy zaplatiť, Tomáš Sz., ktorý mal strieľať, Miroslav M., ktorý ho mal na miesto činu doviezť, a Zoltán A. ako sprostredkovateľ. Všetci sú vo väzbe.Prvé výročie od smrti investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si vo štvrtok podvečer na banskobystrické Námestie SNP prišlo pripomenúť takmer 3000 ľudí. Na schodoch Morového stĺpu zapaľovali sviečky, kahance a ticho spomínali. Pamiatku dvoch mladých ľudí v Banskej Bystrici pripomína neviditeľný nápis All for Jan and Martina, umiestnený pred stĺpom, ktorý sa zobrazí vo chvíli, keď zaprší.Počas viac ako hodinového zhromaždenia sa na tribúne vystriedali viacerí rečníci, zrekapitulovali udalosti, ktorými žila spoločnosť po celý rok, hodnotili ich a pripomenuli, že zďaleka neskončili. Medzi ich príhovormi zneli piesne.uviedla z tribúny bývalá ombudsmanka Jana Dubovcová.Podľa nej vyšetrenie vraždy mladej dvojice jezdôraznila Dubovcová.Pripomenula, že pri kontrole zdola majú nenahraditeľnú úlohu médiá, ktoré kladú otázky a pýtajú sa za občanov.dodala za potlesku účastníkov Dubovcová.