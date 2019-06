Rokovací deň ukončil návrh na zrušenie poplatkov pri zmene priezviska

Plénum by malo v piatok (21. 6.) pokračovať diskusiou k návrhu zákona o námornej plavbe.

Bratislava 20. júna (TASR) – Návrhom na zrušenie poplatkov pri zmene priezviska po uzavretí manželstva sa ukončil tretí rokovací deň 46. schôdze Národnej rady (NR) SR. So zrušením poplatkov ráta novela zákona o správnych poplatkoch, ktorú predložil do parlamentu predseda Smeru-SD Robert Fico a podpredseda strany Juraj Blanár.



Poslanci vo štvrtok po štvrtý raz volili kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Zo 16 uchádzačov sa im podarilo zvoliť jedného kandidáta, ktorého ponúknu prezidentke Zuzane Čaputovej. Je ním Radoslav Procházka. Opaková voľba by mala byť v utorok (25. 6.).



Plénum by malo v piatok (21. 6.) pokračovať diskusiou k návrhu zákona o námornej plavbe. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR ním chce upraviť pracovno-sociálnu oblasť, kontrolu životných a pracovných podmienok na námornej lodi, ale aj dĺžku trvania služby a čas odpočinku.