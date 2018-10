Rokovanie NR SR sa skončilo skôr, poslanci vyčerpali plánované body

Širšiu diskusiu z množstva bodov v pondelok vyvolal len zámer SNS zaviesť tzv. rekreačné poukazy. O dovedna viac ako 50 prerokovaných bodoch sa bude hlasovať v utorok, a to o 11. aj o 17. hodine.

Bratislava 22. októbra (TASR) - Pomerne nízka účasť poslancov v rokovacej sále aj neochota zapájať sa do rozpravy spôsobila, že členovia snemovne v pondelok vyčerpali všetky návrhy, o ktorých mohli rokovať, ešte pred plánovanou 20. hodinou. Na zozname zostali len tie, ktoré sú termínované na utorkové (23.10.) ráno.



Širšiu diskusiu z množstva bodov v pondelok vyvolal len zámer SNS zaviesť tzv. rekreačné poukazy. O dovedna viac ako 50 prerokovaných bodoch sa bude hlasovať v utorok, a to o 11. aj o 17. hodine.



Ráno sa začne v druhom čítaní debata o ústavnej zmene, ktorá má vylepšiť kreovanie Ústavného súdu SR. Pôvodný vládny návrh predložený ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd) by sa mal ešte upraviť. Napríklad minimálny vek kandidátov na ústavných sudcov by mal zostať na súčasných 40 rokoch. Pôvodný návrh počítal so zvýšením na 45 rokov.



Smer-SD zatiaľ neuspel s avizovanou zmenou, aby kandidát, ktorý získa v pléne 90 hlasov, sa stal automaticky sudcom a prezident SR by do toho nezasahoval. Predložiť ju ešte môže v pléne. Zmeny pravidiel výberu ústavných sudcov prichádzajú preto, že vo februári sa končí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov.



Opozícia už avizovala štvoricu zmien, ktorými podmieňuje svoje kladné hlasovanie. Strany žiadajú, aby boli sudcovia zvolení na rôzne dlhé funkčné obdobia a Ústavný súd sa tak priebežne obmieňal. Chcú zvýšiť väčšinu potrebnú na zvolenie kandidáta na 90 hlasov, vek ústavných sudov limitovať hornou hranicou 70 rokov a žiadajú tiež zmenu tajnej voľby kandidátov na verejnú.