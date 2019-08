Rómski aktivisti založili platformu

Sú v nej rómski aktivisti, terénni sociálni pracovníci alebo členovia miestnych občianskych poriadkových služieb.

Bratislava 11. augusta (TASR) - Vznikajúca platforma rómskych aktivistov chce zjednotiť ľudí s podobnými názormi a spoločne nájsť riešenia problémov, ktoré Rómov trápia. Tie potom ponúkne štátnym inštitúciám, prípadne politickým stranám. Pre TASR to uviedol jeden zo zakladateľov platformy Marian Ikri.



"Keďže všetci dobre vieme, že presadzovanie zmien zákona nejde bez politického vplyvu, budeme rokovať aj s politickými stranami, ktoré budú mať vo svojom programe riešenie rómskej situácie a príjmu naše pripomienky a návrhy zmien," dodal aktivista. Niektoré strany im už podľa jeho slov stretnutie ponúkli, platforma chce však najprv dokončiť svoje návrhy.



Podľa Ikriho nie je vylúčené, že bude platforma presadzovať svojho zástupcu na kandidátke niektorej politickej strany. Myslí si však, že ešte je o tom skoro uvažovať. Zdôrazňuje, že za platformou nestojí žiadny vrcholový politik, aj keď združuje i niekoľko starostov a komunálnych poslancov.



Okrem toho v nej sú rómski aktivisti, terénni sociálni pracovníci alebo členovia miestnych občianskych poriadkových služieb. Ikri odhaduje, že dokopy je ich viac ako 90.



"Sú to ľudia priamo z terénu, ktorí najlepšie vedia, čo ich bolí a trápi, aj to, ako dané problémy riešiť. Platforma vznikla na základe niekoľkých stretnutí, na ktorých sme sa o problémoch a možných riešeniach rozprávali," priblížil Ikri, ktorý je z Rožňavy. Ďalšími zakladateľmi sú Július Grulyo z Moldavy nad Bodvou (okres Košice-okolie), Alexander Horváth z Jasova (okres Košice-okolie) a Ladislav Richter z Bratislavy.



Ako problém platforma vníma napríklad chudobu, ale aj diskrimináciu voči Rómom zo strany väčšinovej spoločnosti. Odmieta tiež kolektívnu vinu, ktorú podľa nej vo vzťahu k Rómom presadzujú "kotlebovci". Venovať sa chce oblastiam zamestanosti, bývania, vzdelávania, zdravotníctva a zlepšenia sociálneho statusu Rómov.