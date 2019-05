Rómski starostovia, poslanci a aktivisti formujú iniciatívu Opre Roma

Cieľom iniciatívy je podľa jej autorov vypracovanie a prijatie spoločného manifestu, teda vyhlásenia, v ktorom spoločne sformulujú svoje očakávania od kandidátov do Európskeho parlamentu.

Rimavská Sobota 7. mája (TASR) – Na Slovensku vzniká nová iniciatíva s názvom Opre Roma - Rómovia za lepšie Slovensko a Európu. Vytvárajú ju rómski starostovia, poslanci miestnych a mestských zastupiteľstiev a aktivisti.



Cieľom iniciatívy je podľa jej autorov vypracovanie a prijatie spoločného manifestu, teda vyhlásenia, v ktorom spoločne sformulujú svoje očakávania od kandidátov do Európskeho parlamentu. Predstavenie manifestu a hlavných predstaviteľov iniciatívy sa uskutoční 16. mája v Košiciach.



„Naša iniciatíva je súčasťou medzinárodného hnutia, pričom podobný program sa uskutočňuje v ďalších siedmich krajinách,” priblížil jej vedúci Csaba Horváth. Doplnil, že do slovenského hnutia sa zapojili organizácie a ich predstavitelia, ako Romed, eduRoma, Rómsky vzdelávací fond či Jekhetane.



Ako pokračoval, v rámci spomínanej iniciatívy sa organizujú rôzne lokálne komunitné stretnutia, kde spolu navrhujú hlavné body manifestu. „Veľmi sa tešíme, že sa do nášho hnutia pripájajú ľudia, ktorým nie je ľahostajný život Rómov a rozvoj nášho Slovenska a Európy,” zakončil Horváth.