ROZHODNUTÉ: Súd prepustil Evu Varholíkovú na slobodu

Čo sa stalo?



Eva Varholíková Rezešová narazila 21. augusta 2012 na diaľnici M3 vo vysokej rýchlosti do Fiata Punto, ktorý skončil v plameňoch. V aute zahynuli traja ľudia, ďalšia žena zomrela po prevoze do nemocnice. Varholíkovej Rezešovej po tragickej havárii namerali v krvi 1,5 promile alkoholu. Na jeseň roku 2014 druhostupňový súd so sudkyňou Saroltou Stubeczky odsúdil Varholíkovú na deväť rokov väzenia.

Bratislava 17. júla (Teraz.sk) - Eva Varholíková sedela v budapeštianskej base za spôsobenie dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu, pri ktorej zahynuli štyria ľudia.Podľa informácii portálu cas.sk podala blondínka z klanu Rezesovcov pred pár týždňami prostredníctvom svojho právnika žiadosť o podmienečné prepustenie z basy. Na jej radosť jej budapeštiansky súd slobodu odklepol.Na slobode by však mala mať trojročnú podmienku, ktorú ak poruší, poputuje späť do väzenia. Pred odchodom z väznice ju má podľa spomínané portálu čakať ešte séria rozhovorov so psychológmi a psychiatrami, ktorí budú hodnotiť jej stav. Ak budú posudky pozitívne, Varholíková sa dostane na slobodu o tri roky skôr oproti pôvodnému rozsudku.