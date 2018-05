Rozhodnutia súdov o odposluchoch sa zrejme už nebudú zverejňovať

Novelu pripravilo narýchlo ministerstvo spravodlivosti a nebola ani v medzirezortnom pripomienkovaní.

Bratislava 11. mája (TASR) - Súhlasy súdov, ktoré vydávajú v súvislosti s využitím informačno-technických prostriedkov, sa zrejme už nebudú sprístupňovať. Túto možnosť má zamedziť novela zákona o súdoch, ktorú v piatok posunul parlament do druhého čítania.



Novelu pripravilo narýchlo ministerstvo spravodlivosti a nebola ani v medzirezortnom pripomienkovaní. Minister Gábor Gál (Most-Híd) zdôvodnil, že ide o mimoriadnu okolnosť a bola ohrozená bezpečnosť krajiny. "Aplikačná prax sa zmenila narýchlo, vytvoril sa precedens, na ktorý sme museli reagovať. Ide o bezpečnosť krajiny," uviedol ešte v apríli Gál.



"Krajský súd v rozpore s praxou a názorom ministerstva spravodlivosti zverejnil informácie, ktoré zverejniť nemal a keďže vznikol aplikačný problém, tak kvôli právnej istote sme upravili to, že metadáta, ktoré sú v telekomunikačnom systéme, tiež nemôžu byť zverejňované," vysvetlil.



Podľa súčasnej platnej právnej úpravy niet zákonnej možnosti nesprístupniť takéto rozhodnutia súdov. "Tento stav je z hľadiska potreby chrániť bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky a riadny priebeh trestného konania neprijateľný," konštatuje ministerstvo v materiáli.



Novela má preto zaviesť výnimku z plošného sprístupňovania všetkých súdnych rozhodnutí, a to práve vo vzťahu k súhlasom súdu s poskytnutím údajov tvoriacich predmet telekomunikačného tajomstva, súhlasom na použitie informačno-technických prostriedkov a príkazov súdu vydávaných podľa Trestného poriadku.